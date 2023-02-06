В центре Ростова четыре старинных здания признали объектами культурного наследия

Постановлениями определили границы охранных зон Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Ростова-на-Дону четыре старинных здания признали объектами культурного наследия. Соответствующую информацию можно найти на портале правовой информации Ростовской области.

Так, в реестр включили адреса: Станиславского, 172 (Доходный дом Глуховского, 1897 года постройки), Станиславского, 95 (Дом М. Косика, 1891 года постройки), Социалистическая, 136 (Домовладение Семенова, начало XX века), Социалистическая, 123 (Домовладение Куканова, начало XX века).

Постановлениями определили границы охранных зон. На территориях объектов запретили строительные, земляные и мелиоративные работы. Исключение составляют лишь обновления, связанные с ремонтом конструкций.

Добавим, еще несколько построек внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия. Речь идет о зданиях на Московской, 41/27 (Дом Шалаева), Социалистической, 128 и Темерницкой, 35.

К слову, ранее в Ростове приняли решение спасти жилую 16-этажку, которая оказалась под угрозой обрушения. На эти цели планируют потратить 40 млн рублей.

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