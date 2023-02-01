В Ростове потратят 40 млн рублей на ремонт 16-этажки, оказавшейся под угрозой обрушения

Деформация грунтов и крен здания происходили с 2003 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на проспекте Коммунистическом под угрозой обрушения оказалась жилая 16-этажка. Спасти здание может ремонт, на который потребуется 40 млн рублей. Об этом в ходе личного приема граждан рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Жильцы просят спасти их дом. Согласно заключению специалистов, чтобы остановить разрушительные процессы, необходимо укрепить грунты основания фундаментов и усилить несущие конструкции многоэтажки. За счет областного и местного бюджетов разработали проект на производство работ, которые обойдутся более чем в 40 млн рублей, - рассказал Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, деформация грунтов и крен здания происходили с 2003 года. Сейчас из-за происходящих изменений для безопасности законсервировали один из двух лифтов. При этом постройка пока не считается аварийной.

- У собственницы одной из квартир есть опасения, что предложенные меры могут не помочь. Мы вместе с ней приняли решение провести совещание с участием жителей, представителей департамента ЖКХ и Фонда капремонта Ростовской области. Ростовчане вместе с экспертами обсудят, как лучше укрепить дом, - добавил Алексей Логвиненко.

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