На двух улицах Ростова планируют ввести одностороннее движение

Решение приняли для улучшения пропускной способности дорог Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на улицах Города Волос и Тельмана в границах от Университетского до Крепостного планируют ввести одностороннее движение. Об этом во время личного приема граждан рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- К лету наши дорожники обещают запустить движение по новой схеме. До этого времени предстоит установить дорожные знаки и нанести разметку, а также проинформировать жителей о грядущих изменениях, - сказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации пояснил, что нововведения запланировали после просьбы местной жительницы. Решение приняли для улучшения пропускной способности дорог и повышения безопасности проезда.

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