Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 февраля 2023 7:04

На двух улицах Ростова планируют ввести одностороннее движение

Дорожные нововведения следует ожидать к лету 2023 года
Ангелина СКИБА
Решение приняли для улучшения пропускной способности дорог

Решение приняли для улучшения пропускной способности дорог

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на улицах Города Волос и Тельмана в границах от Университетского до Крепостного планируют ввести одностороннее движение. Об этом во время личного приема граждан рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- К лету наши дорожники обещают запустить движение по новой схеме. До этого времени предстоит установить дорожные знаки и нанести разметку, а также проинформировать жителей о грядущих изменениях, - сказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации пояснил, что нововведения запланировали после просьбы местной жительницы. Решение приняли для улучшения пропускной способности дорог и повышения безопасности проезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 18 февраля в Ростове ограничат скорость движения машин на улице Доватора

Это сделают для повышения безопасности на проезжей части (подробности)