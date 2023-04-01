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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 12:34

В Ростовской области под Батайском столкнулись два грузовика

Автоинспекторы уже выяснили предварительные причины аварий
Ангелина СКИБА
На трассе столкнулись два «КамАЗа»

На трассе столкнулись два «КамАЗа»

Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области, под Батайском, на трассе М-4 «Дон», столкнулись два грузовика. Эту информацию подтвердили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

По данным ведомства, авария произошла сегодня, 1 апреля. Предварительно, 60-летний водитель «КамАЗа» не придерживался безопасной дистанции и врезался во впереди идущий большегруз той же марки.

- В результате никто не пострадал, только машины получили механические повреждения, - прокомментировали в УГИБДД.

Добавим, ранее аварию с участием легковушки и фуры зарегистрировали на трассе Новошахтинск - Майский. В этом случае пострадал один человек, его увезли в больницу.

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