Движение по М-4 «Дон» под Каменском-Шахтинским затруднено из-за ремонта моста через Северский Донец

Правоохранители регулируют движение и оказывают помощь водителям Фото: Иван МАКЕЕВ

Многокилометровая пробка на М-4 «Дон» под Каменском-Шахтинским собралась из-за ремонта на мосту через реку Северский Донец. Об этом 1 апреля сообщает управление Госавтоинспекции Ростовской области.

- Движение транспорта в направлении Ростова-на-Дону осуществляется по одной полосе. В связи с сужением дороги при подъезде к мосту транспорт движется плотным потоком. В направлении Москвы проезд открыт в штатном режиме, - прокомментировали в ведомстве.

На месте дорожных работ сейчас находятся экипажи ДПС. Инспекторы регулируют движение и оказывают помощь водителям.

Автолюбителям напоминают: в заторе нужно очень внимательно следить за дистанцией и боковым интервалом. Нужно строго соблюдать требования знаков и разметки.

Напомним, ранее стало известно, что из-за ремонта пробка под Каменском-Шахтинским достигла примерно 26 км. Она растянулась от поселка Глубокого до моста.

К слову, не доезжая по моста на М-4 «Дон», в районе хутора Верхнеговейного, также в эти минуты собирается пробка. Это видено на «Яндекс. Картах». Сейчас затор составляет около 3 км. В этом случае причина дорожных сложностей - произошедшее ДТП.

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