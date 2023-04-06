Губернатор Ростовской представил донским парламентариям отчет о работе правительства за прошлый год

Губернатор Василий Голубев представил отчет о работе правительства в минувшем году. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове состоялось очередное заседание Законодательного Собрания. На нем губернатор Василий Голубев представил отчет о работе правительства в минувшем году. Глава региона отметил, что 2022-й был непростым, но донской край достойно справился со всеми вызовами.

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Так, промышленное производство в области выросло почти на 8 процентов. На 10 процентов выросло производство в аграрном секторе. Удалось собрать рекордный урожай зерновых – 15,4 млн тонн, что на 12 процентов больше, чем в 2021 году. Выросла на 14 процентов и средняя заработная плата. Она составила 44 тысячи 766 руб. При этом безработица достигла исторического минимума.

До 100 тысяч рублей увеличили размер денежной компенсации по оплате расходов на газификацию домовладений, также был расширен перечень получателей этой выплаты. Параллельно с этим в минувшем году построили 21 детский сад и пять школ.

По словам Председателя Заксобрания Ростовской области Александра Ищенко, сегодня самая главная задача – решить проблему второй смены.

- А в некоторых микрорайонах Ростова-на-Дону нужно закрыть оперативную потребность в школьных местах вообще. Но и эта задача близка к завершению, – подчеркнул Александр Ищенко.

Председатель Законодательного Собрания также обратил внимание на реализацию в Ростовской области масштабных дорожных проектов – это обход Аксая, Западная хорда и Северный радиус, обход Ростова-на-Дону. Часть объектов уже введена в эксплуатацию, а часть будет построена в 2023-2024 годах.

– Такого объема капитального строительства в дорожной сфере не было никогда. И это, кстати, касается не только Ростова-на-Дону. В обозримой перспективе завершится строительство мостового перехода в городе Волгодонске. Это очень важные вещи, которые решают стратегические вопросы транспортных коммуникаций внутри ростовской агломерации, на востоке и в центральной части области. Подчеркну, что и в обычный, спокойный период времени эти результаты выглядели бы впечатляющими. А сейчас их ценность вдвойне велика. На примере Ростовской области можно увидеть, как вся Россия сегодня отвечает на санкции и на деструктивное внешнее давление. Мы отвечаем делом, уверенностью и хорошей динамикой внутреннего социально-экономического роста, – заявил Александр Ищенко.

Также он высоко оценил большую работу региональных органов власти по расширению мер социальной поддержки в отношении многодетных семей, детей, инвалидов и ветеранов. Эти решения вырабатывались в тесном диалоге с депутатами. В частности, были приняты новые меры областной поддержки при газификации домовладений и найден баланс, учитывающий интересы разных групп льготников при пользовании общественным транспортом.

А Василий Голубев, завершая выступление, поблагодарил депутатский корпус, руководителей муниципалитетов, предприятия и организации за результативную совместную работу.

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