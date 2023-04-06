В Минприроды Ростовской области выясняют причины массовой гибели краснокнижных птиц

Исследование причин гибели птиц в заповеднике продолжит Росприроднадзор по Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В заповеднике «Ростовский», который находится в Орловском районе, накануне, 5 апреля, был зафиксирован массовый падеж птиц, среди которых оказались и краснокнижные пернатые. Их обнаружили сотрудники особо охраняемой природной территории во время ежедневного обхода.

Замдиректора по научной работе заповедника Александр Липкович рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», какие именно птицы погибли, в чем он видит причину, а также как, по его мнению, можно решить проблему.

ЛЕБЕДИ, КРЯКВЫ, ГУСИ И ЧАЙКИ

По словам специалиста, птиц в заповеднике погибло много, но обнаружили еще далеко не всех, поскольку специально их никто не искал.

- В Ростовском заповеднике и в его охранной зоне проходили маршруты по учету животных, - рассказал орнитолог. - И мертвые птицы были найдены везде. Например, на полях озимых в низине, где собрались талые воды, были обнаружены четыре лебедя-крикуна, черноголовый хохотун и утка-кряква.

Недалеко от хутора Стрепетов сотрудники заповедника нашли девять мертвых лебедей: кликунов и малого лебедя, занесенного в Красную книгу. На самом же заповедном острове по маршруту было выявлено три мертвых белолобых гуся и 26 чаек-хохотуний. Одну разорвала лисица, которую потом нашли мертвой.

По словам собеседника, одна из причин - целевая борьба с грызунами, для чего используются специальные препараты - радентициды. После - отрава встраивается в пищевые цепи: птицы, которые поедают зерно, а также хищники, поедающие этих птиц, погибают.

«НАРУШЕНА ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕСЕНИЯ ОТРАВЫ»

По технологии, эти препараты должны засыпаться в норки, отметил специалист. Но вместо этого отраву разбрасывают по полям, тем самым грубо нарушая технологию применения отравленных приманок. Липкович подчеркнул, что о текущей ситуации в курсе и Министерство природы Ростовской области, и природоохранная прокуратура.

В пресс-службе регионального Минприроды подтвердили информацию о том, что в результате исследования отобранных у погибших птицах проб птичий грипп обнаружен не был. Также не нашлось в них и химических препаратов, которые используются для уничтожения вредоносных грызунов.

Поскольку заповедник «Ростовский» относится к особо охраняемым природным территориям федерального значения, то вся собранная информация была передана в Управление Росприроднадзора по Ростовской области и республике Калмыкия для принятия мер в рамках полномочий.

НАКАЗАНИЕ РУБЛЕМ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ОХОТУГОДИЙ

Самой большой проблемой в данной ситуации Александр Липкович считает отсутствие прозрачности в применении ядохимикатов.

- В советские времена существовала Станция защиты растений, благодаря которой можно было легко установить, сколько и в какой район было отправлено химикатов, - отмечает орнитолог. - Теперь же каждый пользователь самостоятельно занимается изготовлением и распространением отравленной приманки. Отсюда и последствия.

По словам ученого, текущий случай падежа птицы — далеко не первый. В 2020 году наблюдалось то же самое. 2021 год был в этом плане относительно спокойным, потому что был низкий уровень распространения мыши-полевки. В 2022-2023 годах нашествие полевки продолжилось по нарастающей, а с ним - и применение отравы. И никакие собрания и устные обсуждения не помогли решить проблему. Александр Липкович видит решение проблемы в введении наказания для фермеров рублем - другого выхода нет.

В свою очередь региональное Министерство природы взялось за проведение рейдовых мероприятий, обследование территории охотничьих угодий, в том числе в буферной зоне, прилегающей к заповеднику. Также стали проводиться выездные кустовые совещания с охотпользователями, должностными лицами администраций районов и сельских поселений для разъяснения положений действующего природоохранного законодательства.

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