В заповеднике «Ростовском» нашли мертвыми занесенных в Красную книгу лебедей

Массовая гибель птиц и зверей зафиксирована в Ростовской области. Фото: Иван БОРОВКОВ

Массовую гибель птиц и зверей снова зафиксировали в Ростовской области, сообщил в соцсети ростовский ученый, научный сотрудник заповедника «Ростовский» Александр Липкович.

По мнению ученого, причиной гибели птиц и животных стало отравление ядовитыми приманками от грызунов. В заповеднике «Ростовский» были найдены мертвыми и краснокнижные виды, например, малый лебедь, черноголовые хохотуны. Также найдены лебедь-кликун и гусь-пискулька.

Отмечается, что массовая гибель происходит не в первый раз. В 2020 году в тех же местах вблизи обработанных полей было собрано 15 отравленных журавлей, найдены мертвые филины, совы, орлан белохвост, чайки, зайцы, лисицы. В 2022 году на острове в охранной зоне специалисты обнаружили более 500 мертвых чаек.

Александр Липкович обеспокоен сложившейся ситуацией

- Сохранение такого положения неминуемо приведет к дальнейшей массовой гибели объектов дикой фауны, а, возможно, и массовым отравлениям людей, - заключил он.

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