Высотную застройку Ростова облюбовали новые виды птиц. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Высотную застройку в Ростове облюбовали стрижи, галки и каменки, сообщил орнитолог Александр Липкович в эфире «Дон-ТР».

Остальные птицы стали заселять окраины, на которых сохранилась одноэтажная застройка. Например, удода теперь можно увидеть только в Александровке.

Как отметил орнитолог, изначально в город населяли степные виды птиц антропогенного ландшафта, такие как серая ворона, грач.

Ранее Ростов оказался в «пятерке» городов по числу зданий выше 20 этажей. В Ростове насчитали 208 таких зданий. Большую часть из них построили в период с 2020 по 2023 годы. На первом месте оказался Екатеринбург, на втором – Новосибирск, и на третьем – Краснодар. Замыкает «пятерку» Уфа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2023 году в Ростовской области введено более полумиллиона квадратных метров жилья

В текущем году планируют ввести в строй не менее 2,9 млн кв м жилья (подробности)