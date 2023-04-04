В 2023 году в Ростовской области введено более полумиллиона квадратных метров жилья. Фото: Иван МАКЕЕВ

За первые два месяца 2023 года в Ростовской области введено 503,7 тысяч квадратных метров жилья, сообщается на сайте правительства региона.

С 2019 года в новые дома переехали 9230 человек из 172,85 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда.

Ранее стало известно, что в текущем году в Ростовской области планируют ввести в строй не менее 2,9 млн квадратных метров жилья. За прошлый год было введено 2,7 млн квадратных метров жилья, что на 224 тысячи больше установленного плана. В 2023 году увеличить объем ввода жилья планируется на 7,4%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Дону 5,7 тысяч семей направили маткапитал на покупку жилья без кредита в 2022 году

С начала 2023 года 316 семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала без использования кредитов (подробности)