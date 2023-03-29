На Дону 5,7 тысяч семей направили маткапитал на покупку жилья без кредита в 2022 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году региональный Социальный фонд одобрил 5,7 тысяч заявок на покупку и строительство жилья без использования кредитов, сообщается на сайте правительства области.

Больше 4,2 тысяч семей выкупили готовое жилье. 1,4 семей вложили деньги на строительство и реконструкцию частных домов. 117 семей приобрели жилье за счет участия в долевом строительстве.

С начала 2023 года 316 семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала без использования кредитов. Из них 175 приобрели готовое жилье, а 141 семья направила деньги на строительство. Общий объем средств превысил 147 млн рублей.

В целом за все время на улучшение жилищных условий было подано более 223 тысяч заявлений.

Использовать маткапитал на улучшение жилищных условий без кредита можно после того, как ребенку исполнится три года. Заявление можно подать через МФЦ или клиентскую службу Социального фонда.

Ранее стало известно, что в 2022 году было введено в эксплуатацию 2,7 млн кв м жилья. Оказана поддержка в улучшении жилищных условий 3610 семьям.

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