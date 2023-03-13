На Дону под жилищное строительство выделено 139 земельных участков

В 2022 году ввели в эксплуатацию 2,7 млн кв м жилья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в перечень перспективных территорий для жилищного строительства включено 139 земельных участков, сообщается на сайте правительства региона.

В 2022 году введено в эксплуатацию 2,7 млн кв м жилья. Оказана поддержка в улучшении жилищных условий 3610 семьям.

Территории под застройку определены в рамках государственной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области».

Напомним, в марте были определены еще пять территорий для комплексной жилой застройки. Приняты решения о развитии участков в микрорайоне Александровка и на месте старого аэропорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

32,8 га собираются отдать под комплексную застройку в Ростове-на-Дону

Речь идет об участке в Октябрьском районе донской столицы (подробности)