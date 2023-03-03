В Ростове определили еще пять территорий для комплексной застройки

Приняты решения о КРТ по двум территориям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону определили пять новых участков для комплексной жилой застройки. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы регионального министерства строительства Сергей Вифлянцев. Перспективы развития территорий обсудили на заседании совета по инвестициям при губернаторе.

Комплексному развитию подлежит участок, расположенный в границах: улица 40-я Линия, улица Рябышева, переулок Клавишный, улица Черевичкина. В список попала территория в районе улица Нижнебульварная — переулок 7-го Февраля — улица Красных Зорь — переулок Грибоедовский. Еще два участка расположены в пределах улица Мечникова — улица Ивановского — улица Фрунзе — улица Сеченова и улица Соколова — улица Седова — проспект Чехова — улица Станиславского. Еще один находится за Северным кладбищем.

И. о. министра строительства отметил, что уже приняты решения о КРТ по территориям старого аэропорта и в микрорайоне Александровка. Их градостроительный потенциал составляет 2,9 млн квадратных метров жилья.

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Речь идет об участке в Октябрьском районе донской столицы. (Подробности)