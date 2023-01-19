32,8 га собираются отдать под комплексную застройку в Ростове-на-Дону

На площадке в Ростове могут возвести 150 тысяч кв. метров жилья. Фото: сайт правительства РО

В Ростове-на-Дону территорию в 32,8 га собираются отдать инвесторам под комплексную застройку. Об этом сегодня, 19 января, сообщили власти региона.

Речь идет об участке в Октябрьском районе донской столицы. На указанной земле, предварительно, могут возвести 150 тысяч кв. метров многоэтажного жилья.

- Регион тесно взаимодействует с ДОМ.РФ в части развития строительной отрасли и жилищной сферы. Мы нацелены на дальнейшее сотрудничество по целому ряду направлений, в том числе по комплексному развитию территорий. Основная задача - повысить уровень жизни людей, - пояснил заместитель губернатора Владимир Окунев.

Добавим, параллельно в поселке Красный Колос Аксайского района под склады и производства выделили 21,3 га. Жильем застроить собираются 85,5 га в Цимлянске и 18,8 га в Новочеркасске. К слову, в казачьей столице намерены возвести 45 тысяч кв. метров домов. Также предполагается обустройство детских и спортивных площадок, благоустройство и озеленение.

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