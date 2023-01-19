Госэкспертиза утвердила проект обновления улицы Вавилова в Ростове-на-Дону

Предполагается также строительство развязки Особенная - Вавилова - Королева Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове получили положительное заключение Госэкспертизы по проекту реконструкции дороги на улице Вавилова и строительству развязки Особенная - Вавилова - Королева. Соответствующую информацию опубликовали на портале ГИС ЕГРЗ.

Окончательное решение по документации вынесли 18 января 2023 года. Известно, что планы и сметы подготовили две организации. Застройщиком выступает городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры.

Напомним, сейчас власти Ростова-на-Дону ведут выкуп земель и объектов. Потом подрядчик, компания из Краснодара, начнет основные работы. Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что протяженность обновленной дороги, включая проезды и съезды, составит 10,5 км. Расчетная скорость движения на участке будет достигать 80 км/ч. Дорога на Вавилова обеспечит доступность Северного жилого массива и микрорайона Суворовского.

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