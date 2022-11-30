Реконструкцию улицы Вавилова в Ростове планируют начать в третьем квартале 2023 года

Дорога на улице Вавилова обеспечивает доступность Северного и Суворовского Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реконструкция улицы Вавилова в Ростове-на-Дону начнется уже в третьем квартале 2023 года. Об этом в своем телеграм-канале 30 ноября сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Протяженность дороги, включая местные проезды и съезды, составит 10,5 км. Расчетная скорость движения на участке - 80 км/ч. Основная проезжая часть будет иметь четыре полосы, местные проезды планируются двухполосными, - напомнил Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, с начала 2022 года власти вели выкуп земель и объектов на улице Вавилова. К этому моменту с собственниками заключили уже 57 соглашений. Речь идет о 41 площадке.

- Параллельно ведутся судебные споры с теми, кто не согласен продавать свое имущество. Рассматриваются 40 дел по земельным участкам и 17 - по квартирам. Процедуру выкупа должны завершить во втором квартале 2023 года. После этого подрядчик приступит к строительным работам, - разъяснил Алексей Логвиненко.

Дорога на улице Вавилова обеспечивает доступность Северного жилого массива и микрорайона Суворовского.

Добавим, также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году привели в порядок 27 проезжих частей протяженностью почти 24 км. К 3 декабря должны выполнить обновление на 1-м Машиностроительном. В 2023 году собираются отремонтировать 18 ростовских дорог общей протяженностью 19,9 км.

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