В Ростове власти выкупают 41 участок по Вавилова

Договоренности о продаже участков были достигнуты с собственниками 41 земельного участка. Алексей ГАЙДУКОВ.

В Ростове-на-Дону ведут выкуп 41 земельного участка, попавшего в зону реконструкции улицы Вавилова. Об этом доложили на расширенном совещании в рамках которого обсуждались вопросы дорожного ремонта и строительства в Ростове.

Из запланированных на текущий год 26 объектов улично-дорожной сети в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» рабочие завершили работы на 21 объекте. Остальные 5 планируется сдать до 15 октября. Отметим, что договоренности с собственниками были достигнуты по 41 земельному участку. По словам представителей горадминистрации, все запланированные в текущем году мероприятия будут выполнены полностью.

Представитель застройщика подтвердил готовность исполнить ранее взятые на себя обязательства и до конца 2022 года передать городу 134 жилых помещения, расположенных на территории ЖК «Суворовский». Все они будут предоставлены детям-сиротам.

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