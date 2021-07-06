В Ростове начали выкуп участков для ремонта улицы Вавилова

В Ростове выкупят участки для расширения дороги на улице Вавилова Фото: "КП" Архив

В Ростове стартовал выкуп участков для строительства шестиполосной магистрали на улице Вавилова. Работы на этом участке планируется начать уже во второй половине 2021 года. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко на расширенном пленарном заседании, состоявшемся во вторник, 6 июля.

По словам сити-менеджера, в планах выкупить 137 земельных участков, которые в данный момент препятствуют строительству будущей магистрали. Стоит отметить, что финансирование на выкуп земли поступит в донскую столицу только в 2022 году. Именно до этого срока городские власти должны выяснить, кто из собственников согласен на продажу своих земельных участков.

Те, кто согласен, продать свою землю смогут получить средства за нее уже в январе 2022 года. В настоящее время на выкуп земельных участков выделено около миллиарда рублей, а на полную реконструкцию улицы Вавилова необходимо будет потратить четыре миллиарда рублей.

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