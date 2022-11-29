В донском Минтрансе достроить Ростовское транспортное кольцо планируют к 2025 году

В Ростовское транспортное кольцо войдут 12 автодорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области к 2025 году дорожники планируют достроить и ввести в эксплуатацию Ростовское транспортное кольцо. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в региональном Минтрансе.

Напомним, новое направление протяженностью 110 км должно улучшить развитие поселков Красный Крым, Темерницкий и Нижнетемерницкий. Кроме того, транспортная артерия призвана облегчить связь с Суворовским, а также будущими районами «Левенцовский-2» и «Кумженка».

Ранее, в апреле 2022 года, заместитель губернатора - министр транспорта региона Владимир Окунев отметил, что по значимости донская трасса сравнима с Московской кольцевой дорогой.

Добавим, в Ростовское транспортное кольцо войдут 12 автодорог, в том числе строящиеся Западная хорда, Южный подъезд к Ростову-на-Дону и обход Аксая.

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