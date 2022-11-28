С 5 по 19 декабря перекроют выезд из Новочеркасска в сторону Ростова на М-4 «Дон»

Проехать по закрытому участку смогут только автомобили экстренных служб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 5 по 19 декабря для машин перекроют выезд из Новочеркасска в сторону Ростова-на-Дону на трассе М-4 «Дон». Об этом предупредил заместитель директора филиала ГК «Автодор» Олег Плешаков, передают местные власти.

- Движение временно остановят, чтобы завершить работы по строительству обхода Аксая, их будут вести круглосуточно, - пояснил Олег Плешаков.

Проехать по закрытому участку смогут только автомобили экстренных служб. При этом въезд в город из Ростова и выезд на Москву останутся открытыми.

Власти Новочеркасска объяснили, что попасть в донскую столицу можно по старой ростовской дороге, через станицу Грушевскую, выезд на Москву по развязке около аэропорта «Платов». Общественный транспорт, следующий в Ростов, также пустят через Грушевскую.

Информационные щиты с новыми схемами движения установят 3 декабря на пересечении Баклановского и Сарматской, на М-4 перед поворотом на Грушевскую и рядом с выездом на Москву.

Добавим, во время ограничений может увеличиться загруженность Сарматской, Баклановского проспекта и улицы Ростовский выезд.

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