Сейчас готовность этого объекта составляет 75% Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на обходе Аксая завершили надвижку пролетов одного из крупнейших мостов в России. Внушительное архитектурное сооружение соединит берега над рекой Дон. Сейчас готовность этого объекта составляет 75%, сообщает госкомпания «Автодор».

- На главном искусственном сооружении обхода завершена надвижка пролетных строений. Теперь мостовики готовятся к опусканию пролетов на постоянные опоры. Длина перехода через Дон составляет почти 2 км (1901,34 м), - напомнили в пресс-службе организации.

Движение по обходу планируют открыть уже к середине лета 2023 года. Сейчас работы ведутся в круглосуточном режиме. Специалисты выполняют бетонирование, сварку и сборку металлоконструкций.

После запуска машин, по прогнозам экспертов, должно произойти разделение транспортных потоков. Транзит пустят на новый участок М-4, а местный автотрафик будет преобладать на старом направлении.

Напомним, мост обхода Аксая по своей протяженности станет вторым в стране. Он будет уступать только путепроводу через Волгу на трассе М-12 в Татарстане.

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