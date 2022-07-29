Строящийся на Дону мост станет вторым по длине в России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строящийся через реку Дон автомобильный мост на обходе Аксая станет одним из самых длинных в России. Его протяженность составит 1 901 метр. Об этом сообщили в компании «Автодор».

В настоящее время дорожники работают одновременно на обеих сторонах реки. Соединение берегов планируется на 2023 год.

Донской мост будет занимать вторую строчку рейтинга самых длинных мостов. Первым по протяженности стал путепровод через Волгу на трассе М-12 в Татарстане. Его длина составляет 3 342 метра. Третьим в списке стал вантовый мост через Оку. Он соединяет Нижегородскую и Владимирскую области и простирается на 1 377 метров.

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Всего же в донской столице планируют возвести еще 10 путепроводов.