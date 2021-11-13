Новый мост через реку Дон возведут в Ростове

Мост через Ростовской море должны сдать в эксплуатацию в 2023 году. Фото: правительство РО
Мост через Ростовское море за 3 миллиарда рублей в донской столице планируется построить к 2023 году в створе улиц Днепропетровской и Кабалевского. Это будет один из 10 новых мостов, которые появятся в Ростове до 2035 года в рамках строительства Западного обхода. Об этом говорится в Программе развития транспортной системы Ростова-на-Дону, размещенной на сайте администрации.
- Еще два моста через реку Темерник возведут к 2025 году. Дорога и мост через реку пройдет от Дальнего переулка по улице Оганова, еще один мост выйдет на улицу Лелюшенко. Тогда же введут в эксплуатацию два моста через железнодорожные пути на Локомотивной улице.
К 2030 году появится еще один мост — через реку Мертвый Донец в зоне проспекта Стачки, и тогда же появится мост на Лелюшенко через Штахановского.
Также к 2035 году возведут мост через Дон для скоростной железной дороги по направлению в Адлер.
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