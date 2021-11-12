Из генплана Ростова могут убрать несколько школ и детсадов, но внести в него дороги и пешеходные зоны

В городе появятся новые дороги и многоквартирные дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Ростова-на-Дону опубликовала проект внесения изменений в генеральный план города. Рассказываем, какие объекты появятся в городе, а какие — строить не планируют.

ГДЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАСТРОЙКА

Три участка на улицах Труженников, Батуринской, Свердловой предлагают отнести к жилой зоне. Функциональную зону планируется изменить, чтобы застроить территорию многоквартирными домами.

На улице Атарбекова, 105, в Северном районе могут изменить функциональную зону, чтобы построить детский сад и школу.

Функциональную зону предложили поменять на улице Атарбекова в Северном районе. Изменения внесут для того, чтобы построить детский сад и школу.

В документах также указывается, что два участка старого аэропорта были якобы по ошибке отнесены к рекреационной зоне. Поскольку это мешает застройке, участки предлагают отнести к общественно-деловой зоне.

Стадион «Трудовые резервы» на улице Каяни, 11/108, хотят перенести на другой участок Пролетарского района. Напомним, на этом месте планируется построить «Гандбол-Арену»

ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ И ДОРОГИ

Как пешеходную зону в генплане могут отметить участки на переулке Соборном — от улицы Береговой до Тургеневской, на переулке Газетном — от улицы Красноармейской до улицы Максима Горького, а также по улице Сержантова.

Автомобильные дороги появятся на улицах Курсантов, Сталинградской, Еляна и Назарько. Кроме того, дороги местного значения сделают в жилищных комплексах «Вересаева», «Сиреневый квартал», «Сокол Градъ», «Александровский». Автодорога может появится в створе Театрального проспекта, между улицами Закруткина и Орловской.

При этом предлагается убрать магистральную дорогу, соединяющую улицы Лесопарковую и Толмачева. В будущем власти хотят сделать здесь парковую зону.

В план также хотят включить и такие объекты, как мост на Зеленый остров и западная хорда.

УБЕРУТ ДЕТСАДЫ И ШКОЛЫ

Из-за отсутствия свободных участков на нескольких территориях не построят школы и детские сады. Так, например, школу не будут строить в Северном микрорайоне улицах Комарова, Добровольского и Королева. Общеобразовательное учреждение не появится в дачном товариществе «Садовод-Любитель».

Из плана хотят исключить сразу пять детских садов. Нет места для дошкольного учреждения на участке в границах: улицы Малиновского, Волнистая и переулок Оружейный. В районе РИЖТа свободной территории для школы нет между улицами Необычной и Туманной. По этой же причине детсад не хотят строить в границах: улица Еременко, улица Зорге, улица 339-й Стрелковой дивизии и Малиновского. Едва ли можно рассчитывать на появление школы в границах: улица Содружества, рижская, улица Андрея Сладкова и улица Зорге.

Напомним, проект будет представлен на заседании городской думы. Если депутаты его одобрят, изменения внесут в план.

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