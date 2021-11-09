Сити-менеджер Ростова: «До конца года в Левенцовке построят 6 дорог»

Глава администрации пообщался с подрядчиками и местными жителями. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что в Левенцовке до конца года сдадут 6 дорог. На их строительство из бюджетов всех уровней потратили более 570 млн рублей. Об этом глава администрации написал на своей странице в Instagram.

Новые проезжие части готовят сейчас на Еременко от Солженицына до Жданова, на Ткачёва от Солженицына до Жданова, на Жданова от Еременко до Ткачева, на Маршала Жукова от Еременко до Ткачева. Также речь идет о двух участках на Еляна - от Еременко до Ткачева и от Ткачева до Маршала Жукова.

Все эти объекты Алексей Логвиненко уже посетил. Чиновник пообщался с подрядчиками и местными жителями.

- Особое внимание уделил строительству дороги по Маршала Жукова. Средства на нее выделили еще в 2019 году, но компания, которая выиграла конкурс, сорвала сроки. Чтобы завершить работы, мы заключили контракт с другим подрядчиком. На сегодня общая строительная готов объекта - 69%, - рассказал сити-менеджер.

Ввод в эксплуатацию 6 дорог позволит создать непрерывную дорожную сеть и улучшить транспортную доступность микрорайонов.

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