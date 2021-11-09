Сити-менеджер Ростова подписал документы о выкупе земель для реконструкции Вавилова

Под капитальное обновление должны изъять участки от Особенной до Сосновой. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко подписал документы о приобретении земель для реконструкции улицы Вавилова. Об этом глава администрации сообщил на своей странице в Instagram.

- Приступили к подготовительной работе. Мной подписано два постановления о выкупе 20 и 43 участков и расположенных на них капитальных строений. В последующем подготовим бумаги на оставшиеся объекты в соответствии с планировкой территории, - написал Алексей Логвиненко.

Оценивать площадки и строения будут по рыночной стоимости. Собственников должны заранее уведомить обо всем, но задать дополнительные вопросы люди также могут в МКУ «ДИСОТИ» на Варфоломеева.

Ранее директор городского департамента автодорог Денис Водопьянов рассказал, что к 15 октября должны были согласовать изъятие 63 территорий, а в течение ноября собирались определиться по остальным участкам. Всего под капитальное обновление намерены изъять 137 площадки, которые находятся на Вавилова от Особенной до Сосновой. По плану, все работы завершат к концу 2024 года.

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