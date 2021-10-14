Реконструкцию улицы Вавилова в Ростове планируют начать в 2022 году

Алексей Логвиненко и Василий Голубев обсудили проект реконструкции дороги. Фото: сайт правительства РО

В Ростове реконструкцию улицы Вавилова планируют начать уже во втором полугодии 2022 года. Такая информация прозвучала во время встречи губернатора Василия Голубева и сити-менеджера Алексея Логвиненко, сообщает сайт донского правительства.

Капитально обновить и расширить собираются участок от Особенной до Сосновой. По плану, все работы должны завершить к концу 2024 года. К этому моменту проект прошел Госэкспертизу и власти собираются провести выкуп земель. Всего нужно изъять 137 участков.

- Выкуп такого большого количества площадок - масштабная работа. Здесь должен быть только индивидуальный подход к каждому собственнику, взаимодействие, разъяснительная работа. Безусловно, обновления важной транспортной артерии, соединяющей микрорайон Суворовский с Северным жилым массивом и центром города, ждут тысячи горожан, - отметил Василий Голубев.

Губернатор особенно подчеркнул, что встречи с владельцами земли нужно проводить на регулярной основе. После того, как пространство для работ освободят, подрядчик должен будет построить 10,5 км проезжей части. На это потратят 5,8 млрд рублей.

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