В Ростове в 2022 году начнут выкупать земли для реконструкции улицы Вавилова

До 15 октября должны согласовать изъятие 63 участков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове уже с начала 2022 года планируют приступить к изъятию земель для реконструкции улицы Вавилова. Об этом на планерном совещании в администрации города сообщил директор департамента автодорог Денис Водопьянов.

- Сейчас процедуру согласования проходят проекты на изъятие 63 участков. К 15 октября постановление должны принять. Параллельно к ноябрю 2021 года примут документы об изъятии остальной территории. Все мероприятия мы планируем завершить до конца года, чтобы с начала 2022 года начать процедуру по выкупу земли и объектов недвижимости, - сказал Денис Водопьянов.

Чиновник пояснил, что речь идет об участке на Вавилова от Особенной до Сосновой и о развязке на пересечении Особенной - Вавилова - Королева. Всего в зону реконструкции попали 137 площадок и строений, включая 17 квартир в многоквартирных домах.

После того, как пространство для работ освободят, подрядчик должен будет построить 10,5 км проезжей части. На это власти планируют потратить 5,8 млрд рублей.

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