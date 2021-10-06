Сити-менеджер Ростова потребовал сократить сроки сноса незаконных ларьков

В Ростове уже демонтировали 553 торговых точки. Фото: сайт администрации Ростова

Алексей Логвиненко потребовал сократить в Ростове сроки сноса незаконных ларьков. По мнению главы администрации, сейчас на эту процедуру тратят довольно много времени, несмотря все старания властей.

- Вроде подрядчик есть, городская дума деньги выделила, процедуры проведены, машины катаются, краны есть, а районы только начинают согласовывать, и на это уходит много времени, - отметил Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер заявил, что реакция в случае с нелегальными точками должна быть «молниеносной», потому что такие ларьки только отнимают территорию у законопослушных бизнесменов.

- Право на снос должны осуществлять районы. Вы говорите, осталось 577 павильонов, и появляются новые. Давайте пропишем, что на снос незаконных торговых объектов дается три дня максимум. Понимаю, что эта процедура длиннее, но реакция должна быть молниеносной. Тогда районы вычистят свои территории, - сказал Алексей Логвиненко.

В Ростове в этом году выявили 1130 незаконных НТО, из них уже демонтировали 553. В 242 случаях это сделали сами владельцы точек. До конца декабря в донской столице должны снести еще 577 павильонов.

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