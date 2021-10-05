Сити-менеджер Ростова назвал главу Ленинского района «токсичной фигурой»

Сити-менеджер пригрозил чиновнику увольнением. Фото: сайт администрации Ростова

Алексей Логвиненко жестко раскритиковал работу главы Ленинского района Ростова Владимира Влазнева. Сити-менеджер назвал чиновника «токсичной фигурой» и пригрозил увольнением из-за «постоянных проблем».

Недовольство глава администрации выразил из-за ситуации со скейтодромом. Дело в том, что в центре так и не нашли место для спортивной площадки, в том время как другие территории города с этой задачей справились.

- Ленинский район, почему у вас нет места? У вас всегда чего-то не хватает. Мы помним в прошлом году недочеты по скверу 8 марта, там подрядчик уже два года не может ничего сделать, - возмущенно отметил Алексей Логвиненко.

- Это дело еще рассматривается, - попытался оправдаться в ответ Владимир Влазнев.

- Послушайте, у вас все рассматривается и ничего не строится. Например, сквер на Большой Садовой, работы начаты и брошены. Теперь опять проблема. Мы с вами проговаривали, что если еще раз будут недоработки с вашей стороны, к вам появятся большие претензии. Мы можем принять кадровые вопросы. Это уже становится несерьезным. Вы становитесь токсичной фигурой. Вы ничего не можете освоить из того, что мы вам выделяем, и для скейтодрома места нет, - продолжил глава администрации.

Владимир Влазнев объяснил в ответ, что именно в центре города сложно найти место под для шумного вида спорта.

- Кроме Большой Садовой у вас есть и другие территории. Парки вы не умеете делать, скверы не умеете. Даже вид спорта и тот вам не нужен. Проблема не в ситуации, проблема в вас. Кто у нас куратор Ленинского района? У вас одна неделя для того, чтобы найти место для скейтодрома, - поставил точку в споре Алексей Логвиненко.

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