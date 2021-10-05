Нового руководителя представил сити-менеджер города. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове городской департамент ЖКХ возглавил Алексей Пономарев. Нового руководителя сегодня, 5 октября, на планерном совещании представил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- У нас в администрации Алексей Сергеевич работает сравнительно недавно, но он уже прошел большой путь руководителя и управленца. Возглавлял ряд курных предприятий в Ростовской области. Хорошей вам работы, и вы должны понимать, что департамент ЖКХ - одно из ключевых направлений. Именно с этой системой сталкиваются наши жители каждый день, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

До этого назначения - с 2013 года и по настоящее время - Алексей Пономарев был управленцем на «Маслоэкстракционном заводе Юг Руси». А еще ранее занимал пост заместителя директора колбасного завода «Тавр» и трудился на разных должностях в ООО «Регата-Аква», «Регата-Продукты», «Регата-Плюс».

Специалист - выпускник Ростовского государственного университета, историк по специальности. В 2013 году получил степень магистра по направлению «Менеджмент», кандидат экономических наук.

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