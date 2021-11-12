В Генплан Ростова до 2025 года предложили внести новые изменения

Власти планируют создать несколько пешеходных зон Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростова-на-Дону подготовили проект внесения изменений в Генплан города до 2025 года. Соответствующий документ уже появился в сети.

Администрация предлагает создать новые дорожные объекты и пешеходные зоны, но при этом убрать несколько школ и детсадов. Причиной всему оказалась нехватка территории. Теперь этот вопрос должны обсудить депутаты гордумы. Кроме того, новые идеи вынесли на общественные обсуждения.

Так, например, планируют создать пешеходные зоны на Соборном от Береговой до Тургеневской, на Газетном от Максима Горького до Красноармейской и на улице Сержантова.

Должны появиться несколько дорог в ряде жилых комплексов, а также на Еляна, Сталинградской, Закруткина и Курсантов. Собираются вынести на рассмотрение и возведение нового стационарного моста на Зелёный остров. И это далеко не все.

При этом, из Генплана могут исключить школу в дачном товариществе «Садовод-Любитель» и в одном из микрорайонов Северного. Изменения касаются и детсадов на Малиновского, 339-й Стрелковой, на Извилистой.

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