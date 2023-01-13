Власти Ростова-на-Дону выкупили половину участков под расширение дороги на Вавилова

Подрядчик обновит участок от Особенной до Сосновой, а также построит новую развязку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону потребовалось около 700 млн рублей на выкуп земельных участков для будущего расширения дороги на улице Вавилова. Об этом 12 января на встрече с журналистами рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Мы помним нашу проблему выкупа на 700 млн рублей. Общая стоимость трат достигает 1,3 млрд рублей, а стоимость проекта - 6 млрд рублей, - отметил глава городской администрации.

Напомним, власти донской столицы уже выплатили деньги примерно за половину из 134 объектов на Вавилова. Работу с собственниками ведут с 2022 года. Известно, что прошедшим летом в собственность города перешли первые участки, тогда было потрачено около 44 млн рублей.

Полностью процедуру выкупа собираются завершить во втором квартале 2023 года. После этого подрядчик - компания из Краснодара - начнет реконструкцию. Планируют обновить участок от Особенной до Сосновой, а также построить развязку на Особенной - Вавилова - Королева. Эти работы продлятся до декабря 2025 года.

Напомним, по данным властей, расширение проезжей части должно улучшить доступность Северного и Суворовского.

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