Материнский капитал в Ростовской области 2023: рост выплат на первого и второго ребенка

Выплату проиндексировали на 11,9%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Материнский капитал в Ростовской области 2023 проиндексирован на 11,9 процента — это уровень инфляции прошлого года. Об этом сообщает отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Ростовской области.

Так, с первого февраля сумма социальной выплаты, положенной при рождении первого ребенка, выросла на 62 тысячи 400 рублей и составила 586 тысячи 900 рублей. Размер маткапитала при рождении второго ребенка стал больше на 85 тысяч 200 рублей и теперь достиг уровня 775 тысяч 600 рублей.

Напомним, также с февраля проиндексирован еще ряд пособий для семей с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка выросло с 20,5 тысячи рублей до 22,9 тысячи. Ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет подросло с 7,7 тысячи рублей до 8,6 тысячи. Единовременное пособие по беременности и родам подняли на сто рублей — с 0,8 до 0,9 тысячи, а единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву с 32,4 до 36,3 тысячи.

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