Поддержать тех, кому помощь необходима: министр труда Елена Елисеева рассказала о льготах и размере пособий в 2023 году

В разговоре с министром обсудили все, что нужно знать о льготах и выплатах в этом году.

О льготах, поддержке семей с детьми и малообеспеченных граждан, размере социальных пособий в 2023 году - поговорили в эфире радио «Комсомольская правда - Ростов» на 89,8 FM с министром труда и социального развития Ростовской области Еленой Елисеевой.

Елена Владимировна подвела итоги реализации национального проекта «Демография» в Ростовской области, рассказала о том, кто из дончан имеет право на поддержку, об алгоритме получения льгот в регионе, и о росте размеров социальных выплат в 2023 году.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЬГОТ

- В Ростовской области начался прием заявлений от региональных льготников, выбравших бесплатный проезд. Было много разговоров по поводу необходимости возвращения льготы в натуральном виде после того как ее заменили на денежный эквивалент. Можете проговорить алгоритм, что нужно делать, чтобы получить право бесплатного проезда: куда обращаться, в какие сроки?

- Вернуть льготы в натуральном виде получилось только сейчас, потому что министерство транспорта Ростовской области очень активно работает над тем, чтобы установить в каждом транспортном средстве валидатор. Учет поездок с помощью электронной карты поможет понять, сколько средств нужно на возмещение транспортным организациям за проезд льготников.

До 20 февраля у льготных категорий граждан есть время определиться, нужен ли им бесплатный проездной, или они хотят оставить ежемесячную выплату. Фото: Иван МАКЕЕВ

Есть четыре категории региональных льготников – это ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла и реабилитированные граждане. Для них с первого мая будет реализовано право выбора: либо бесплатный проезд, либо ежемесячная денежная компенсация. Сегодня они все получают денежную выплату, которая с января этого года составляет 1055 рублей. Хорошо подумав, наши региональные льготники могут определиться – продолжать получать ежемесячную денежную выплату, либо отказаться от нее, заменив ее проездной картой, которую мы будем выдавать, начиная с апреля.

Для того чтобы отказаться от денег в пользу проездной карты, необходимо до 20 февраля подать заявление в орган социальной защиты либо в МФЦ. При этом помимо заявления необходимо иметь только паспорт и документ, подтверждающий льготную категорию.

Затем мы передаем оператору платежной системы заявки на изготовление карт, а с апреля начнем их выдавать. Отмечу, что получить проездную карту можно будет только в учреждениях социального обслуживания.

И с мая можно будет пользоваться правом на бесплатный проезд.

В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

- А кто не успеет подать заявление до февраля?

- В индивидуальном порядке мы будем продолжать принимать заявления и после февраля. Но люди должны быть готовы к тому, что изготовление карты занимает от полутора до двух месяцев, и тогда их право не сможет быть реализовано с первого мая по причине неизготовления карты в срок. Но я призываю озвученные категории льготников все-таки воспользоваться этим правом и определиться до 20 февраля.

Если подать заявление после 20 февраля, то проездной придется получать позже. На его изготовление нужно полтора - два месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЦЕЛЬ - НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Важный вопрос — будущего нашего региона и всей страны: как на Дону реализуется нацпроект «Демография»?

- Сам нацпроект включает в себя пять федеральных и пять региональных проектов. Два из пяти региональных проектов находятся в ведении министерства труда и социального развития – это финансовая поддержка семей при рождении детей и поддержка старшего поколения.

Если взять финансовую поддержку семей при рождении детей, то здесь семь основных выплат, которые сегодня осуществляет министерство. Финансирование в прошлом году только этого раздела национального проекта составило более 7,9 млрд рублей, на этот год предусмотрено почти 9 млрд.

Мы сегодня поддерживаем семьи, в которых рождается и первый, и второй, и последующие дети. И чем больше детей, тем больше мер социальной поддержки, тем более они финансово объемны. У нас есть и региональный материнский капитал, и выплаты при рождении детей. Они помогают семьям сохранить финансовую стабильность. Женщина, уходя в декретный отпуск, не переживает, что у нее сильно упадет доход.

Также в рамках этого проекта реализуется программа ЭКО для тех женщин, которые хотят, но по каким-то причинам не могут стать мамами. Эта программа реализуется министерством здравоохранения. Реализация именно разных, разнонаправленных мер дает возможность заниматься народосбережением и сохранять численность жителей Ростовской области.

В рамках нацпроекта "Демография" реализуется программа ЭКО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПАМЯТКА ОТ МИНИСТЕРСТВА

- Поддержка семей с детьми - о ней говорят и на региональном, и на федеральном уровне. Как она осуществляется на территории Ростовской области?

- Выплат для семей с детьми много, они самые разные и, что важно, ежегодно индексируются. В прошлом году популярностью пользовалась выплата на детей от трех до семи лет.

На федеральном уровне с первого января этого года введено универсальное пособие, оператором этой выплаты является социальный фонд. Такие выплаты сегодня могут получать как беременные женщины, так и семьи, в которых появился малыш вплоть до его совершеннолетия.

Повторюсь, мер много. Все зависит от состава семьи, количества детей. Кстати на сайте министерства труда и социального развития Ростовской области есть очень интересная памятка для родителей, которая подробно разъясняет, на какие меры поддержки могут рассчитывать жители региона. Здесь собраны все меры поддержки, которые оказываются не только нашим министерством, но и другими органами власти.

Выплат для семей с детьми много и они ежегодно индексируются. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВСЕ О ВЫПЛАТАХ

- Какие меры принимаются по поддержке малообеспеченных граждан?

- Больше всего помогаем семьям, в которых доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума. Напомню, что на этот год в Ростовской области он установлен в размере 13513 рублей.

- Какие еще есть выплаты?

- Если семья оказалась в экстремальной ситуации, например, произошел пожар, подтопление, какое-то стихийное бедствие, то при предоставлении подтверждающих документов мы оказываем адресную социальную помощь в размере шести прожиточных минимумов.

Большой популярностью сегодня пользуется такая мера поддержки, как социальный контракт. Его можно заключить по четырем направлениям - это поиск работы, регистрация собственного дела, развитие предпринимательских инициатив, развитие личного подсобного хозяйства.

Все меры направлены на то, чтобы, как говорят, не накормить рыбой человека, а дать ему удочку. Для того, чтобы заключить социальный контракт, среднедушевой доход в семье не должен превышать прожиточного минимума. Для его заключения необходимо обратиться в орган социальной защиты, чтобы пообщаться со специалистом и обсудить направление, которое поможет в той или иной жизненной ситуации.

БЕЗ ПРИВЯЗКИ К ДОХОДАМ

- Как вообще человек может понять, что имеет право на поддержку? Дело только в прожиточном минимуме?

- Не все меры поддержки привязаны к прожиточному минимуму. Ветераны труда – это та льготная категория, где меры поддержки предоставляются исключительно за их заслуги. И здесь мы совершенно не рассматриваем величину их дохода. Кроме того, есть определенные категории людей, которым также в соответствии с федеральным законодательством предоставляются меры поддержки, например инвалиды, ветераны боевых действий. Многодетным семьям без учета доходов предоставляется ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка и 50 процентов - компенсация расходов по оплате коммунальных услуг.

Не все меры поддержки привязаны к прожиточному минимуму. Например, у инвалидов и ветеранов труда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОЛОССАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

- Пандемия коронавируса, к счастью, ослабила свою хватку. И, должно быть, нагрузка на социальных работников снизилась. Но верится в это почему-то с трудом, потому что забот у них всегда хватает. Какие теперь первоочередные задачи легли на плечи сотрудников?

- У социальных работников никогда не бывает мало работы. В пандемию нагрузка была колоссальная, но ведь на Дону и без этого на постоянном социальном обслуживании на дому находятся порядка 95 тысяч человек. Оказываются срочные социальные услуги. Например, человек проживает один, он в трудоспособном возрасте, но он сломал ногу, и ему кто-то должен помогать. Во всех центрах социального обслуживания работают телефоны горячей линии, где каждый человек может в зависимости от своей ситуации оставить заявку, и ему будет оказана помощь. В прошлом году дополнительной нагрузкой для социальных работников стали прием, размещение и оказание любых видов помощи тем гражданам, которые в экстренном и массовом порядке покидали территорию Украины. И в этом году работа с ними продолжается.

- Это может быть полезно узнать: какие виды помощи оказывают соцработники дончанам. Возможно, человеку это нужно, а он не знает, что может обратиться.

- Здесь в большей степени нужно говорить не о том, что положена человеку помощь, а о том, что она ему необходима. И заявить об этой необходимости он должен самостоятельно, позвонив по телефону горячей линии. Виды помощи самые разные - покупка и доставка продуктов, лекарственных препаратов, помощь в приготовлении пищи, уборка жилых помещений, работа на приусадебном участке, оплата ЖКУ.

Оказываются услуги в полустационарной форме. С прошлого года открываются отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов с ментальными нарушениями, для того чтобы немного разгрузить их родных. В этом году еще в шести социальных учреждениях будут открыты такие отделения.

У социальных работников на Дону никогда не бывает мало работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СРЕДА СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ

- Как много обращений в органы соцзащиты поступило за минувший год, и какую вы видите динамику по сравнению с предыдущим годом, о чем это говорит?

- В день заявлений по области поступает от двух до трех тысяч. Количество обращений по сравнению с 2021 годом, в прошлом году значительно увеличилось.

- В регионе действует программа «Доступная среда»: не могу не спросить о ее реализации.

- В прошлом году мы продолжили работу по всем направлениям реализации программы. В первую очередь это выдача технических средств реабилитации инвалидам. 4,5 тысячи единиц было закуплено и выдано.

Мы продолжили работу над адаптацией объектов для доступности инвалидов и маломобильного населения. На сегодня 1922 объекта полностью адаптированы. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

Кроме того, приобреталось оборудование для спортивных школ для параолимпийских видов спорта. Улучшились условия обучения, трудоустройства и участия в экономической, политической и социальной жизни государства для граждан, имеющих инвалидность.

ЕЖЕГОДНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ

- Насущный вопрос: размер социальных пособий в 2023 году. Как он изменится?

- Он уже изменился. Все выплаты, направленные в январе, были в увеличенном размере. Мы проиндексировали их на 5,5 процента. Отмечу, что даже в самые сложные годы в Ростовской области никогда не отказывались от индексации социальных выплат. Если в других регионах такое было, то у нас нет.

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