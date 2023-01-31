Министр труда и соцразвития Ростовской области расскажет о льготах и размере пособий в 2023 году

Елена Елисеева рассказала о льготах и выплатах в 2023 году. Фото: Наталья Захарченко

О льготах, поддержке семей с детьми и малообеспеченных граждан, о размере социальных пособий в 2023 году - говорим в эфире радио «Комсомольская правда - Ростов» с министром труда и социального развития Ростовской области Еленой Елисеевой.

Елена Владимировна подвела итоги реализации национального проекта «Демография» на территории Ростовской области в 2022 году. Министр рассказала об алгоритме получения льгот в регионе, о том, кто из дончан имеет право на поддержку, и о росте размеров социальных выплат в 2023 году.

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