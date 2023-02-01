Что изменится в Ростовской области с 1 февраля 2023: индексация пособий, выплаты мобилизованным и жилье очередникам

Ряд изменений ждет жителей Ростовской области с февраля. Фото: ДЕМКОВ Денис

В Ростовской области с 1 февраля 2023 начал действовать ряд нововведений. Будут проиндексированы размеры маткапитала и других социальных выплат, введут новую выплату для медиков и штрафы за нестабильный Интернет. Об этом и других изменениях рассказываем в подборке «КП — Ростов-на-Дону».

МАТКАПИТАЛ И ДРУГИЕ ПОСОБИЯ

На уровень инфляции — 11,9 процента — вырастет размер материнского капитала, сообщает минтруда и соцразвития региона. Семьям с одним ребенком положено 586 946 рублей 72 копейки, с двумя, если с первым маткапитал не получали, — 775 628 рублей 25 копеек. Если получали, то доплата при рождении второго, составит 188 681 рубль 53 копейки.

Также на 11,9 процента вырастет еще ряд пособий. На единовременное рождение ребенка - 22 909 рублей 3 копейки, ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальное составит 7925 рублей 71 копейку).

Также будут проиндексированы размеры некоторых социальных выплат инвалидам, ветеранам, Героям СССР, России, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

НОВАЯ ВЫПЛАТА МЕДРАБОТНИКАМ

В феврале медработники начнут получать назначенную с января новую соцвыплату. Она положена тем, кто трудится в государственных или муниципальных медучреждениях, работает с пациентами по полисам ОМС. Речь идет о рядовых сотрудниках, а не о руководителях или их заместителях. Выплаты составят от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей.

Заявлений писать медикам не нужно — бухгалтерия медучреждения сама должна была направить в январе документы с реестром работников, которые имеют право на поддержку, и выплаты будут начислены в течение семи рабочих дней. Списки больницам и поликлиникам нужно подавать ежемесячно.

ЖИЛЬЕ ОЧЕРЕДНИКАМ

Уже четвертого февраля вступит в силу закон, по которому власти региона смогут передавать жилье, предназначенное уволенным с военной службы, но не востребованное, другим очередникам на квартиры. Жилье смогут получить не все, а только определенные категории — ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды и семьи, где воспитывают детей на инвалидности.

ВЫПЛАТЫ МОБИЛИЗОВАННЫМ

С 3 февраля вступит в силу порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты мобилизованным гражданам. Он призван урегулировать процесс осуществления самой выплаты со дня назначения на воинскую должность до освобождения от обязанностей, для заключивших контракт — со дня вступления его в силу. Деньги будут начислять на основе приказов командиров воинских частей, руководителей ВС РФ, в которых мобилизованные проходят службу.

Если ежемесячная соцвыплата своевременно не была выплачена или ее выдали в меньшем размере, то мобилизованный сможет получить ее за весь период, в течение которого ему полагалась выплата. Есть одно условие: деньги мобилизованный сможет получить, если обратится не позднее, чем через три года после получения права на выплату. Она предусмотрена с 21 сентября 2022 года.

ГОСУСЛУГИ ПО ГОЛОСУ

В феврале на сайте Госуслуг появится еще один способ входа на портал — с помощью ЕБС — единой биометрической системы. Такая работает у банков, с фотографией и записью голоса. При этом сохраняется возможность входа по логину и паролю, отпечатку пальца.

Также через Госуслуги можно будет подать согласие на проведение медико-социальной экспертизы. Это смогут сделать те, кто зарегистрировался в ЕСИА — единой системи идентификации и аутентификации. Согласие подать можно будет после решение врачебной комиссии в медучреждения отправить пациента на медико-социальную экспертизу министерства труда. Электронный документ может быть подписан простой или усиленной неквалифицированной электронной подписью.

ЕГЭ

Завершится прием заявлений на участие в ЕГЭ — 2023, сообщает министерство образования региона. Их можно подать до 1 февраля включительно. Выпускники 2023 года должны сделать это по месту обучения, а прошлых лет — по месту регистрации на сдачу единого госэкзамена. Заявление можно подать лично, через родителей или законных представителей или уполномоченных по доверенности лиц.

В заявлении указываются обязательные предметы и по выбору. Напомним, в текущем году досрочно сдавать ЕГЭ выпускники будут с 20 марта по 19 апреля, основной период сдачи — с 26 мая по 1 июля, а дополнительный — с 6 по 19 сентября.

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