Как спустя 30 лет следователи нашли убийцу молодой женщины в Ростовской области

Следователи говорят: все преступления рано или поздно раскрываются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все преступления рано или поздно раскрываются. В новейшей истории ростовского следствия есть яркие примеры блестящей аналитической работы и криминалистической практики по раскрытию загадочных дел прошлого.

Об этом и многом другом мы поговорили с гостем программы «Люди в погонах» на радио «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» (89,8 FM) - старшим следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, старшим лейтенантом юстиции – Владиславом Полетаевым.

«ГЛУХАРИ» ПРОШЛОГО

- Владислав Борисович, уголовные дела прошлых лет – что это значит?

- К преступлениям прошлых лет относятся уголовные дела, расследование по которым было приостановлено по причине неустановления лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Такие уголовные дела хранятся в архиве, но они изучаются и анализируются следователями, криминалистами, руководителями отделов. Работа по раскрытию преступлений прошлых лет является одним из приоритетных направлений нашей работы.

- У вас же сегодня совершенно другие возможности, о которых следователи прошлого и мечтать не могли?

- Да. Это и новейшая криминалистическая аппаратура, и новейшие высокотехнологичные методики, и цифровые технологии. В работе правоохранительных органов широко используется полиграф, а еще такие приемы, как метод оживления памяти и метод гипнорепродукции. С каждым годом расширяются и возможности различных видов судебных экспертиз.

ПРИВЕТ ИЗ 90-Х

- Такие понятия, как «геномная экспертиза», «ДНК-профиль преступника» стали широко известны. А есть ли примеры, как одна из таких экспертиз помогла раскрыть громкое преступление прошлых лет?

- Есть. Однажды достали из архива и стали изучать приостановленное уголовное дело об изнасиловании и убийстве молодой женщины в городе Шахты еще в 1990 году. В деле хранились вещественные доказательства – нижнее белье погибшей, на котором сохранились биологические следы преступника.

Провели генетическую экспертизу, определили его геномный профиль и сверили его с автоматизированной федеральной базой данных геномной информации. В нее в обязательном порядке с некоторых пор заносят генетические профили всех людей, когда-либо попадавших в поле зрения правоохранительных органов или объявлявшихся пропавшими безвести. И она выдала результат – совпадение в формате «родитель-ребенок» с человеком, отбывающим в данный момент наказание за другое преступление.

Старший лейтенант юстиции Владислав Полетаев стал гостем студии радио "КП". Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

Побеседовали с этим человеком. Выяснили, его отец, который, возможно, и причастен к убийству молодой женщины, уже умер. В апреле 2022 года была произведена эксгумация трупа этого отца. Генетический материал полностью совпал. Это подтвердила молекулярно-генетическая судебная экспертиза. Таким образом, преступление было раскрыто, даже не смотря на то, что преступник уже умер.

НЕТ ТЕЛА, НО ЕСТЬ ДЕЛО!

- А бывает и так, что кто-то из соучастников убийства долгие годы хранил молчание, а потом решил заговорить?

- Да, такие уголовные дела у нас тоже есть, в том числе и в моей практике. Приходилось беседовать с соучастниками или свидетелями тяжких преступлений, которые вдруг решили заговорить спустя пять, десять и более лет после совершения преступления. Многие из них говорили, что все эти годы их мучила совесть. И чем больше лет проходило с того рокового дня, тем тяжелее были эти муки.И принимал от них явку с повинной

- Но бывают и совсем другие типажи?

- В прошлом году первым отделом по расследованию особо важных дел нашего управления было окончено уголовное дело в отношении двух мужчин. Они обвинялись в том, что убили женщину и ее семилетнего ребенка. Сами события произошли в 2015 году.

Тогда в одном из хуторов Ростовской области пропала молодая женщина, которая вела довольно свободный образ жизни, одна воспитывала дитя, встречалась с кавалерами и могла пропасть на несколько месяцев, не предупредив об этом родных. Когда она внезапно пропала и перестала выходить на связь с родными, они, конечно же, забеспокоились. Но в доме все выглядело так, будто она просто собрала вещи и уехала. Да еще и ребенка с собой забрала. Заявили в полицию. Стали ее искать, опросили друзей, родственников, осмотрели местность. Но, на тот момент тайна исчезновения женщины с ребенком так и не была разгадана.

Дело проанализировали спустя время. Вновь сопоставили факты, провели множество экспертиз, опросили людей. Под подозрение попали бывший сожитель пропавшей женщины и его друг. А в одном из колодцев были обнаружены останки – но время и агрессивная природная среда сделали свое дело, они были в таком состоянии, что первоначально сказать что-либо было сложно. Однако, пазл за пазлом, факт за фактом и экспертиза за экспертизой следователи смогли восстановить всю картину преступления, определить, что это останки именно этой женщины и ее ребенка. И что их смерть носила насильственный характер.

Доказательств против подозреваемых тоже было достаточно. Поняв, что отпираться бессмысленно, под тяжестью улик заговорил один из подозреваемых. В результате преступление было раскрыто, и злодеи получили длительные сроки лишения свободы.

- Какое самое давнее преступление было раскрыто вами и вашими коллегами в последнее время? Двадцатилетней, тридцатилетней давности?

- Уголовные дела прошлых лет в бумажном варианте и выглядят по-другому. И брать их в руки, и изучать с точки зрения специалиста тоже интересно. В моей практике встречались дела и 80-х годов, и 90-х годов, то есть давностью около 40 лет. Понятно, что невозможно перенестись во времени и оказаться на месте преступления тогда, когда свежи еще все следы и обстоятельства. Увы, время бывает беспощадно и к некоторым собранным тогда уликам. Всегда думаешь, что можно было бы сделать, окажись мы вдруг там с тем арсеналом экспертиз, криминалистической техники и возможностей, которые у нас есть сейчас. Но наша задача, применить все наши возможности тогда, когда прошло время. И подобные преступления, даже, если прошло двадцать или сорок лет – раскрываются.

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