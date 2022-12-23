В Ростовской области чиновница два года отбирала часть пособий у нуждающихся

Чиновница все средства тратила на себя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вынесен приговор бывшему руководителю отдела соцзащиты администрации Шолоховского района. Женщину обвиняли в мошенничестве. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" сообщили в прокуратуре Верхнедонского района.

ГОВОРИЛА, ЧТО СУММА ЗАВЫШЕНА

Следствие установило, что в 2018 году горе-чиновница узнала, что одной из местных жительниц одобрено пособие. Она позвонила ей по телефону и сказала, что перечисленная сумма сильно завышена. Она убедила женщину, чтобы та вернула ей на счет 13 тысяч рублей. Обманутая мать двоих детей перевела указанную сумму в этот же день. Заработанные деньги эск-руководитель потратила на свое усмотрение.

НЕ ОДНА "ЖЕРТВА"

На этом чиновница не остановилась. В 2019 году, она решила попробовать новую схему. Местной жительнице районного центра перечислили сумму 60 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства. Чиновница сказала, ей что необходимо сдать 40 тысяч на ремонт газового котла. Обманутая поинтересовалась, на какие деньги ей теперь покупать корову. Однако хитрая экс-руководитель пообещала уладить все вопросы и ни о чем не переживать. Женщина доверилась и отдала ей крупную сумму прямо в руки. Чиновница в очередной раз потратила средства на себя.

НЕ ОСТАНОВИЛА ДАЖЕ БОЛЕЗНЬ

В 2020 году женщина вновь взялась за старое Житель одной из станиц страдал от тяжелого онкозаболевания. По его заявлению было выделено пособие на лечение. Чиновница, используя свое положение, позвонила больному и сообщила об ошибке компьютера. По словам женщины, ему пришла неверная сумма и необходимо вернуть 23 тысячи рублей ей на счет. Мужчина поверил ей и отправил деньги, а она в очередной раз распорядилась ими по-своему.

УЖЕ БЫЛА СУДИМОСТЬ

Вскоре о действиях женщины узнала полиция. Ее задержали и возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Ранее чиновницу уже судили за аналогичные преступления. В ходе заседания она не признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии общего режима и штраф 20 тысяч рублей.

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