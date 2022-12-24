Сотрудники Минприроды выяснили источник запаха, который беспокоит жителей Ростовской области

Жители Дона утверждают, что чувствуют запахи «псины», «тухлых яиц» и «канализации» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области выяснили источник резкого неприятного запаха, на который ранее пожаловались люди. Об этом 23 декабря после проверки сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

- Предварительно, ситуация связана с переработкой продуктов биологического происхождения. Предположительно, это связано с деятельностью завода, расположенного в поселке Мокрый Батай, - пояснили в жителям Дона.

Информацию о возможном нарушении сотрудники надзорного ведомства уже передали в управление Роспотребнадзора. Руководству донского предприятия объявили предупреждение.

БЫЛИ И ДРУГИЕ ПРОВЕРКИ

Это уже не первая проверка. Ранее, после активности интернет-пользователей, эксперты Минприроды выезжали в донскую столицу, однако тогда источник проблемы обнаружить не удалось.

- 21 декабря в СМИ и соцсетях появились сообщения о запахе в центре Ростова-на-Дону. Специалисты обследовали Кировский и Ленинский районы, откуда поступило наибольшее количество жалоб, но стационарных источников выбросов загрязняющих веществ не нашли, - добавили в Минприроды.

ЖАЛУЮТСЯ НА ЗАПАХИ «ПСИНЫ» И «ТУХЛЫХ ЯИЦ»

Напомним, жители Ростова-на-Дону, Батайска и Азова уже несколько раз жаловались в социальных сетях на запахи «псины», «тухлых яиц» и «канализации», а «иногда и всего вместе».

Например, 22 декабря в одном из местных пабликов в VK батайчане из Авиагородка заявили, что не могут открыть окна, так как запах сразу же попадает в квартиры и «невозможно нормально дышать». К этим заявлениям присоединились и ростовчане.

- В Ростове тоже запах этот стоял. Мы в ДНТ «Труд» часто этот смрад замечаем, - рассказала жительница донской столицы.

- Сегодня еле до работы дошла. Люди возмущаются, а толку, - написала одна из батайчанок.

Одни пользователи сети отметили, что уже давно живут с такими «ароматами», а другие признались, что неприятный душок начали замечать сравнительно недавно.

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