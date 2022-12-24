"Мечтают о свадьбе под бой курантов и обещают за любимую песню 5 тысяч рублей": как проходят корпоративы в Ростове, рассказал ведущий праздников

В этом году закатывать шумные вечеринки решили далеко не все ростовчане. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В этом году закатывать шумные вечеринки решили далеко не все ростовчане. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" рассказал ростовский ведущий Андрей Матвиенко. А еще о том, как жители донской столицы готовятся к Новому 2023 году и как гуляют на корпоративах.

"НЕ ПРАЗДНИЧНОЕ СЕЙЧАС НАСТРОЕНИЕ"

- Конечно, сейчас для ивент-индустрии настали не самые лучшие времена, похожая ситуация была в пандемийный 2020 год, - начинает рассказ Андрей. – Думаю, любая работа сравни горной дороге: где-то встречаешь спуски, где-то подъемы и это нормальная практика. За четыре года в роли ведущего чего только не происходило. Например, межсезонный ноябрь, который для нас считается почти нерабочим, в этом году очень даже порадовал. Да и на декабрь - за весь сезон корпоративов ни одной отмены. Но я знаю, что у коллег другая ситуация. Недавно ребята рассказали: мол, часть новогодних мероприятий попросту сорвалась. Одни клиенты отказывались по семейным причинам, другие напрямую заявляли: «Не праздничное сейчас настроение».

ЦЕНА ЗАВИСИТ ОТ "АППЕТИТОВ" И НАВЫКОВ ВЕДУЩЕГО

- Чаще всего нас приглашают вести мероприятие «под ключ». В таком случае ресторан обещает клиентам полную программу: фуршет, банкет и развлекательную часть. Чаще всего это какие-то весомые даты, новый год, 23 февраля, и 8 марта. Ну, и основной источник дохода, – частные заказы.

При этом ценник мы практически не меняем, в среднем, от 20 до 45 тысяч рублей, в зависимости от сложности торжества. Но бывают и исключения - кто-то просит - пять, а кто-то 200 тысяч за вечер. Все зависит от аппетитов и навыков конкретного ведущего. Самый космический прайс у тех, кто работает на корпоративах с участием звезд.

Помимо этого к праздничному чесу некоторые спокойно могут добавить наценку примерно в 15-20% от общей цены, это довольно распространенная практика.

Как жители донской столицы готовятся к Новому 2023 году и как гуляют на корпоративах, рассказал ростовский ведущий. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

СВАДЬБА ПОД БОЙ КУРАНТОВ

- Знаю, что все молодожены хотят, чтобы их торжество было самым необычным, креативным, и уж точно запомнилось гостям. А что, если совместить марш Мендельсона с боем курантом? На самом деле, провести свадьбу во время Нового года – это просто моя мечта.

Представьте - вы красивые, на проекторе речь Президента, в руках записки с пожеланиями и тут под бой курантов завозят торт. Ну просто «вау»! При этом, надо понимать, что удовольствие — явно не из дешевых. Сама свадьба то дорого, а в новогоднюю ночь смело умножаем цены на два. Возможно, именно по этой причине, желающих провести совместное мероприятие очень мало. Средний чек для молодоженов примерно 500 тысяч, а тут надо закладывать не меньше миллиона-полутора. Но я надеюсь, когда-нибудь доведется в таком поучаствовать.

ПРИВЕТ ИЗ ХАБАРОВСКА

- Подсчеты, подсчетами, но и без забавных историй в нашем деле никуда. Как сейчас помню, во время одного из декабрьских корпоративов к нашему диджею подошел прилично выпивший товарищ. Мол, вот, у меня есть любимая песня, в свои годы взрывал под нее все танцполы Ростова.

Спрашиваю: "Название или хотя бы имя автора помните?". Не, братан, только мотив, это что-то испанское, ля-ля-ля курасо, курасо, курасо. Понятно, что ничего непонятно, но песню надо было найти. Вы бы видели, какими глазами он на нас смотрел?! Говорит: "Братик, очень хочу послушать это мелодию! Если включишь - пять тысяч твои». Что тут началось! Пока звукорежиссер побежал искать в ноутбуке нужный лейтмотив, я встал за оборудование.

Спустя 10 минут друг прибегает: мол, перевел это «курасо» - пишут, что сердце по-испански. Но вот сколько про такие сердца пели? Неизвестно. Чтобы как-то выкрутиться из ситуации товарищ побежал в соседний зал, где работал диджей постарше. Уже с ним вместе стали старательно искать композицию. На протяжении всего этого времени, "заказчик" подогревал зал - ,мол вот, сейчас-сейчас, будет песня и я взорву танцпол. К счастью, уже через полчаса он уже лихо куролесил под свое «курасо». После подошел к пульту со словами: «Братики, от души, вот вам привет из Хабаровска». Такой он Новый год.

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