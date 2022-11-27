«Ищу Деда Мороза»: Как ростовчанка собирает подарки детям Донбасса под елочку

Детям Донбасса пришлось пройти самое страшное, поэтому сейчас как никогда они нуждаются в новогоднем чуде. Фото: архив героя публикации.

Новый год – время сказочных историй, чудес и подарков. В детстве многие из нас с нетерпением ждали часа, когда можно будет написать письмо Деду Морозу. Одни загадывали конструктор, другие - куклу в нарядном платье, ну, а третьи мечтали о книгах или железной дороге.

Конечно, здорово, если волшебник может осуществить мечту. Но есть семьи, которым не хватает даже самого необходимого, не говоря уже о подарках под елку. С подобной ситуацией недавно столкнулись многие переселенцы из ЛДНР.

- Детям Донбасса пришлось пройти самое страшное, поэтому сейчас как никогда они нуждаются в новогоднем чуде, - подумала однажды ростовский финансист Дарья Тоцкая.

В этом году ростовчанка помогла организовать благотворительную акцию «Письмо Деду Морозу». Она рассказала «КП-Ростов-на-Дону», как сбор подарков объединяет людей, что чаще всего просят малыши, и причем тут сила социальных сетей.

ДВА СЕРДЦА

- На самом деле, благотворительностью я начала заниматься примерно три года назад. На тот момент нашла несколько крупных фондов, куда периодически привозила одежду для нуждающихся, - вспоминает Дарья. - Все вещи были в хорошем состоянии, стиранные и даже глаженные. Но как-то раз администраторы фонда в грубой форме стали заявлять, что им нужно только новое.

Раньше девушка была уверена, что добрые дела не требуют огласки. Фото: архив героя публикации.

Тогда начала искать в Сети тех, кто бы точно не отказался от помощи. Спустя несколько дней нашла сообщество «Два сердца». Там своими силами собирают гуманитарную помощь для беженцев и людей, оставшихся в трудной ситуации.

Еще недавно я была уверена, что добрые дела не требуют огласки: мол, их нужно делать и не кричать об этом всему свету. Но в сентябре этого года ситуация кардинально изменилась.

После объявления о частичной мобилизации в личном акаунте начала агитировать подписчиков на сбор гуманитарной помощи для бойцов. Отклик был настолько большой, что решила подключать социальные сети и для других целей. Например, чтобы собрать новогодние подарки детям Донбасса.

СИЛА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

- Главная идея была в том, чтобы каждый ребенок смог проникнуться частичкой новогоднего волшебства, - продолжает собеседница. – Все мы понимаем, что сейчас в Ростове и области живет много переселенцев из ЛДНР. Детки из этих семей пережили самое страшное, и сейчас как никогда нуждаются в праздничном чуде.

Чтобы оно обязательно произошло, нужна самая малость. Вместе с родителями малыши должны сделать рисунок Дедушке Морозу, а рядом написать, какой подарок хотели бы получить под елочку. После мамы и папы фотографируют чадо с открыткой и отправляют в наш чат, а дальше начинается самая волнующая часть: поиск волшебников.

В таком вопросе очень помогает сила сарафанного радио и, конечно же, социальные сети. Друзья, друзья друзей, и даже просто незнакомые люди могут увидеть информацию об акции и поделиться со своими близкими.

Главная идея была в том, чтобы каждый ребенок смог проникнуться частичкой новогоднего волшебства. Фото: архив героя публикации.

Люди делают репосты, и так шаг за шагом мы находим Снегурочек и Дедов Морозов, которые откликаются на письма ребят.

ЧАШКА КОФЕ ИЛИ РАДОСТЬ РЕБЕНКА

По словам Дарьи, благодаря широкой огласке, к акции стали присоединяться люди не только из Ростова и области, в числе городов - Сочи, Москва, Ставрополь.

– Если человек живет рядом, он может купить и передать подарок лично нам, - говорит ростовчанка. - А вот добрые Деды Морозы из других городов выбирают подарок онлайн, а затем оформляют доставку в Ростов. Уже на почте все это забираю, подписываю фамилии деток, а затем отправляю на склад.

Причем, там хранятся не только новогодние презенты . Правда, из-за того, что помещение находится в районе Суворовского, некоторым не очень удобно добираться. В таком случае назначаем место встречи в центре. Какая-то часть подарков уже ждет своего часа, какая-то - еще в пути. Вот сейчас с вами договорю и отправлюсь забирать очередную партию.

Главная особенность акции в том, что все подарки деток стоят до 1000 рублей. Мне кажется, эта цена посильная многим. Можно не выпить пару раз чашку кофе и сделать маленького человека чуточку счастливее. Сердце особенно радуется, когда некоторые берут сразу несколько писем. По сути человек готов потратить 5-6 тысяч на подарок для незнакомого ребенка: это ли не чудо?

В топе самых популярных запросов лидируют конструкторы, детская косметика и даже скейты. Фото: архив героя публикации.

Причем, порой, вижу, что сумма презента превышена чуть ли не втрое, но тут уже личный выбор каждого. Человек не обязательно должен тратить именно тысячу, можно найти варианты и за 500, и за 300 рублей.

ДОСТАВКА ДО ДВЕРИ

Девушка уверяет, что и сами детки чаще всего просят что-то максимально простое: карандаши, фломастеры, пластилин.

- Это так трогает и одновременно удивляет, ведь малыши мечтают, по сути, о самых базовых вещах, - говорит собеседница. - Ну, и конечно, в топе самых популярных запросов лидируют конструкторы, детская косметика и даже скейты.

К личному удивлению, такой подарок не стоит каких-то великих денег. На днях вот забрала очень красивый скейт со светящимися колесами, а ценник - всего 700 рублей. Представляю, сколько радости он принесет мальчишке или девчонке. Ну и куда без новомодных причуд? Например, недавно ребята загадывали кинетический песок, маленьких роботов и различные игрушки из современных мультиков и передач.

Сейчас сбор все еще продолжается, но уже с 20 по 26 декабря планируем праздничное вручение. Какую-то часть подарков будем развозить по домам, ведь есть детки с инвалидностью, и те, кому трудно передвигаться. Для таких ребят устроим доставку волшебства прямо под дверь. Вот, думаю, даже Снегурочкой нарядиться, глядишь, среди желающих и Деда Мороза найдем.

Сейчас сбор все еще продолжается, но уже с 20 по 26 декабря планируем праздничное вручение. Фото: архив героя публикации. Фото: Андрей АБРАМОВ

Для остальных же планируем сделать на складе новогоднюю фотозону с елкой. Мамы и папы смогут прийти с детьми, забрать свою посылочку, и, конечно, сделать фото и видео, ведь все отчеты будут ежедневно публиковаться в Сети. Думаю, ребятам обязательно понравиться.

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