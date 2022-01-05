Двое юных жителей Ростовской области исполнили свои мечты благодаря "Елке желаний"

В Ростовской области двое школьников исполнили заветные мечты, благодаря "Елке желаний" Фото: Правительство РО

В Ростовской области при помощи "Елки желаний" под Новый год сбылись мечты двух юных местных жителей. Настоящее новогоднее чудо сделал для ребят из Таганрога и Шахт заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. Об этом рассказали в донском правительстве.

Ученик седьмого класса таганрогской школы Алексей Студеникин увлекается спортом и даже сам посещает секцию тхэквондо. Мальчик преуспевает как в спорте, так и в учебе. Особенно легко ребенку даются математика и информатика. Леша уже окончательно решил, что свяжет свое будущее с миром информационных технологий и программирования. Но для этого ему ужее на данном этапе был остро необходим хороший ноутбук.Именно это желание загадал Леша, - и соответствующий шарик появился на «Елке желаний».

А Руслан Шкеров из города Шахты долгое время мечтал погулять по новогодней Москве и своими глазами увидеть Останкинскую телебашню. Желание 14-летнего подростка также исполнилось благодаря «Елке желаний». Теперь он, как и его сверстник из Таганрога, точно знает: заветные желания, загаданные под Новый год, обязательно сбываются!

- «Елка желаний» уникальна именно тем, что дает возможность детям и пожилым людям исполнить самые заветные желания, снова поверить в чудо. Это особенно важно, учитывая, что каждый «шарик» на «Елке желаний» - это мечта человека, который находится в трудной ситуации, остался без родителей или серьезно болен, - отметил замгубернатора.

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