Зимняя сказка в Ростове: Показываем кадры, которые вы не увидите, стоя в пробке

В парке Горького можно найти сказочные снежные фотозоны. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

С пятницы Ростов-на-Дону засыпает снегом. Продолжительный снегопад не только заставил всех стоять часами в пробках и прибавил работы коммунальщикам, но и преобразил городские улицы. Ростовчане не избалованы красивыми зимними пейзажами — чаще видим слякоть. Чтобы вы ничего не пропустили сидя на работе, корреспонденты «КП - Ростов-на-Дону» вооружились камерами и снимают самые-самые кадры.

Волшебство начинается буквально с соседнего двора. Так, пассажиры трамвая, что садятся на конечной остановке на площади Мичурина в Западном микрорайоне, начинают свою дорогу у красивой заснеженной рощицы. Наши корреспонденты отправились на охоту за белыми и пушистыми кадрами.

Эта скульптура в парке Горького, судя по выражению лица, как и все ростовские автомобилисты, снегу не рада.

Скульптуры принарядились в белые шубки. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Пьеро, кажется, холодно. А ледяному сердечку Мальвины - в самый раз.

Ах, как холодна Мальвина в снегу! Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Пушкинская ночью, в огоньках, - отдельный вид прекрасного. Но заснеженная в дневном свете - ничем не хуже!

Пушкинская настоящую зимнюю погоду преображается. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

В такую погоду мало кто додумается пойти на набережную. И зря!

Величественная "Ростовчанка" будто надела белую пелерину. Фото: ПОПОВА Екатерина

Вы только посмотрите на эту красоту! Тихо, спокойно, не слякотно.

Снег на набережной еще белый-белый, не истоптан ботинками после дорожных реагентов. Фото: ПОПОВА Екатерина

И ростовские скульптуры выглядят так мило в снежной одежке!

Если одеться потеплее, на набережной можно добыть красивые кадры. Фото: ПОПОВА Екатерина

А колесо обозрения парит среди белых снежинок.

Парк революции и Его Величество Колесо. Фото: ПОПОВА Екатерина

Снежной Театральной площадью завершаем наш фотоотчет.

А на Театральной площади окончим наш морозно-снежный отчет. Фото: ПОПОВА Екатерина

Уже выгружаем видео в соцсети!

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