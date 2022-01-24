Строитель из Ростова-на-Дону по вечерам лепит из снега сказочных героев

Марфуша и Дед Мороз прожили недолго. Их забросали снежками мальчишки. Фото: предоставлено героем публикации

Ростовчанин Сергей Бербеницкий живет в микрорайоне Левенцовский. Там же и работает - строит дома. А в зимние снежные вечера мужчина становится скульптором.

- Я никогда не изучал изобразительное искусство, не занимался скульптурой, в целом всю жизнь был далек от творчества, - рассказывает Сергей корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

На композицию у Сергея ушло около четырех часов. Фото: предоставлено героем публикации

Но однажды, года четыре назад, ростовчанин попробовал необычное для себя занятие.

- Помню, как раз выпал снег. Погода была замечательная – тихо , кругом все белое, и мне вдруг захотелось что-нибудь слепить из снега, вспоминает ростовчанин.

А это - упряжка Деда Мороза. Фото: предоставлено героем публикации

Так и появилось у строителя необычное хобби – лепка из снега.

Каждую зиму по дворе многоквартирного дома в Западном микрорайоне появляются снежные фигуры, - спортсмен с мячом, Маша и Медведь из мультика, упряжка Деда Мороза, жених, вставший на колено перед любимой.

- А фотография одной из моих работ - танцующей пары - облетела даже всю страну, - улыбается Сергей.

Эта скульптура была опубликована в пабликах крупных городов страны. Фото: предоставлено героем публикации

А в этот раз мужчина сделал снежных персонажей из сказки «Морозко», - зимний кудесник и Марфуша.

Правда, Марфуша прожила недолго, - несколько часов. Местная детвора снесла ей голову.

- Мороз продержался дня полтора, а потом начал разрушаться, - продолжает мужчина.

Сергей говорит, что не расстраивается, если мальчишки начинают ломать снежные скульптуры. Но при случае, если вдруг поймает хулигана за руку, может и пожурить.

- Когда лепил Марфушу, так какой-то школьник прям при мне начал закидывать ее снежками. Я сказал, что так делать не стоит, - сказал Сергей.

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