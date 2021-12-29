Кто должен убирать снег и сосульки, напомнили в мэрии Ростова

Температурные качели уже принесли наледь на крышах. Фото: Василий Вахрин

В Ростове начались температурные качели. А, как известно, в это время на карнизах крыш и водосточных трубах появляются сосульки и скапливаются снежные пласты.

Как предупредили в Управлении по делам ГО и ЧС города, в результате их падения человек может получить тяжелые травмы. Поэтому ростовчан просят обходить стороной места, где они могут упасть, стараться не передвигаться близко к стенам зданий и под балконами, а также предупредить о такой опасности детей.

А вот кто должен убирать все эти прелести.

- Крыши многоэтажек отнесены к общедомовому имуществу дома, - объяснили в Департаменте ЖКХ и энергетики Ростова. - На организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом, возлагается ответственность за уборку, ремонт и надлежащее состояние общедомового имущества. Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда определена периодичность уборки кровли от мусора и грязи – два раза в год – осенью и весной. Зимой по мере необходимости убираются снег и наледи.

Все работы проводит либо работники управляющей компании, либо нанимают специалистов в этой сфере услуг. Перво-наперво должны убирать над подъездами, входами в магазины, а также другими конструкциями на первых этажах зданий и вдоль них.

Если этого не происходит, жильцы должны сами позвонить коммунальщикам и сообщить об опасной ситуации.

- К задачам диспетчерской службы относится принятие оперативных мер по обеспечению безопасности граждан в местах аварийного состояния конструкций зданий, своевременной уборке территорий домовладений, очистке кровель от снега и наледи, - добавили в городском Департаменте ЖКХ. - Если этого не происходит, то сообщить о нарушениях можно в Государственную жилищную инспекцию региона. Там управляющую организацию могут привлечь к предусмотренной законом ответственности в рамках осуществления лицензионного контроля.

КОНКРЕТНО

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Тел. +7 (863) 210-22-16

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