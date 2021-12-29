В Ростове гололед: Как и где работают травмпункты

Снег повсюду тает, а горожанам впору доставать то ли резиновые сапоги, то ли коньки. Фото: Иван МАКЕЕВ

После зимней сказки, которая царила в Ростове-на-Дону последние два дня пришла суровая расплата - снег повсюду тает, а горожанам впору доставать то ли резиновые сапоги, то ли коньки.

Если верит метеорологам, то до 30 декабря в донской столице в ночные и утренние часы ожидается туман, гололедица на дорогах и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. А в среду, 29 декабря, еще и порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

В связи с этим городские спасатели просят ростовчан как можно дальше держаться от легких построек, мачт, рекламных щитов и деревьев, не подходить к оборванным проводам и к раскачивающимся вывескам, а при скачках напряжения в электросети отключить все электроприборы. Не стоит оставлять машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, а вот быть внимательными на дорогах важно и нужно.

В свою очередь в администрации Ростова напомнили график работы городских травмпунктов. Сохраните его себе на заметку.

КОНКРЕТНО

Адреса и телефоны травмпунктов

Травмпункт городской больницы № 4

Адрес: Богатяновский спуск, 27

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ

Телефон: 8(863) 263-40-23

Прием: врослые и дети. Дети принимаются строго с 08:00 до 18:00.

Травмпункт Городской БСМП:

Адрес: ул. Бодрая, 88/35

КРУГЛОСУТОЧНО

Телефон: 8(863) 233-05-58

Прием: взрослые и дети. Правда, дети принимаются с 18:00 до 08:00. А при необходимости стационарного лечения, дети направляются в Областную детскую больницу.

Травмпункт городской больницы №20:

Адрес: пр. Коммунистический, 39

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ

Телефон: 8(863) 271-99-65

Прием: только взрослые

Травмпункт городской поликлиники № 1

Адрес: ул. Сержантова, 3

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ

Телефон: 8(863) 252-04-18

Прием: только взрослые

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