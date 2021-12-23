"Все поправимо, пока человек жив": про Новый год в "красной зоне", хандру и буйных пациентов рассказала ростовская медсестра

Все готовятся к празднику, и в это время лежать под капельницей или ИВЛ совсем не хочется Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость коронавирусом на Дону немного снизилась. Медики отмечают: тяжелых больных привозить стали меньше. Про борьбу с ковидом и о том, как изменилась ситуация в госпиталях в канун Нового года, рассказала ростовская медсестра, которая с самого начала пандемии работает в "красной зоне".

В БОЛЬНИЦАХ ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ БЫСТРЕЕ

- Раньше я работала в инфекционном отделении, но с приходом пандемии ее переделали под ковидный госпиталь. По принятым стандартам больные с коронавирусом лежат в отдельном от других пациентов здании, поэтому, когда происходит спад эпидемии, это видно сразу.

Я даже слышала такую новость, что сейчас терапевтов агитируют класть в больницу горожан даже с минимальным поражением легких, что ранее было попросту невозможно, так как коек не хватало. Но факт остается фактом: в больнице люди выздоравливают быстрее, чем дома.

Во-первых, все хотят поскорее выписаться. А, во-вторых, тут их ничего не отвлекает от лечения. В домашних условиях все равно быт и какие-то проблемы. Все это мешает восстановиться организму. К тому же капельницы и уколы действуют эффективнее таблеток.

В начале работы в "красной" зоне врач так часто болела, что даже думала уходить из профессии Фото: Иван МАКЕЕВ

СЛОЖНЕЕ НЕ УКОЛЫ СТАВИТЬ, А УБЕЖДАТЬ ЛЮДЕЙ

- В основном, медсестры занимаются рутинной работой: ставят капельницы, уколы, разносят таблетки, измеряют сатурацию и температуру.

Наша смена начинается в 4 утра: за два часа обходим всех пациентов и делаем им все необходимые процедуры. В 9 часов начинается обход врачей, а вместе с ним - суета. Потом поступают новые пациенты, им делают уколы, а там уже и вечерние процедуры, начиная часов с 5 вечера. Если тяжелых больных нет, то спокойное время наступает с девяти вечера и до трех утра.

Но самое сложное — это не уколы ставить, а убеждать людей соблюдать регламент лечения. Многих пациентов преследуют сомнения, что их не так лечат. Они не пьют таблетки, снимают маски с кислородом потому, что это неудобно. Если выясняется, что мы эти моменты упустили, получаем выговор от дежурного врача.

"КО МНЕ ЦЕПЛЯЛИСЬ ВСЕ ВИРУСЫ И БАКТЕРИИ"

- Первое время нас заставляли носить эти ужасные противочумные костюмы, в них было невыносимо работать сутками, а мы совсем не отдыхали. Потом все как-то улеглось. Теперь мы работаем в халатах и масках. Заболеть медики уже не боятся. Я, например, болела ковидом уже два раза с промежутком ровно в один год.

Помню, как только начала работать в инфекции, первые полгода вообще не вылезала из больничных: ко мне цеплялись все вирусы и бактерии, даже хотела уйти из профессии пока еще жива, но потом здоровье восстановилось.

Почти два года мы работаем с коронавирусом, и постепенно нестабильных пациентов становится меньше. В процессе появились новые решения, которые позволили выполнять работу быстрее.

Особо тяжелый больной жалел, что не успел стать отцом Фото: Иван МАКЕЕВ

БЕГАТЬ ПО ЭТАЖАМ, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ КАПЕЛЬНИЦУ

Сейчас всем пациентам, которые поступают в больницу, ставят катетеры в вену. Это существенно облегчает жизнь и позволяет быстрее обслуживать больных. Раньше такой практики не было, поэтому приходилось каждому ставить иглу утром и вечером. У пожилых вены тонкие и они, бывает, «поддувают» - это когда лекарство идет не в кровь, а под кожу.

С учетом того, что не все медсестры могут работать с такими пациентами, опытные медработники были вынуждены бегать по этажам, чтобы ставить капельницы и уколы. Например, у нас на два отделения была только одна старшая медсестра, которая могла поставить капельницу абсолютно любому, из-за этого ее постоянно дергали.

ПОЧЕМУ ПЕРЕПУТАТЬ ПРЕПАРАТЫ ПРАКТИЧЕСКИ НЕРЕАЛЬНО

- Сейчас катетер ставят опытные медсестры, а вводить лекарство могут молодые медики с маленьким стажем или студенты старших курсов. Молодежь нам очень помогает. Они на разных позициях работают, поэтому коллектив молодой и активный. Пациенты с опаской на них смотрят, боятся, что сделают укол не так. Я же, например, не вижу смысла для беспокойства, потому что молодые стремятся к совершенству, а это лучше, чем заставлять пожилых медсестер работать в две смены, когда у них уже ни зрения, ни сил на такие переработки нет.

За многие годы работы я поняла простую истину: пациенты не будут высказывать недовольство или как-то агрессивно реагировать, если перед инъекцией им говорить, что за препарат вводится и какая у него дозировка. Потому что к медику, который не знает, что он колет, сразу формируется недоверие, которое порождает конфликты. Перепутать препараты практически нереально: их все подписывают перед тем как передать смену другому медработнику. К тому же всех, в основном, лечат одними препаратами, отличается только дозировка.

На Новый год медик хочет загадать желание, чтобы пандемия ушла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПОД НОВЫЙ ГОД НАКАТЫВАЕТ ХАНДРА

- Многих, кто попадает в больницу под Новый год, накатывает хандра. Еще бы! Все готовятся к празднику, и в это время лежать под капельницей или ИВЛ совсем не хочется.

31 декабря родственники передают мандарины, звонят по видеосвязи пациентам, чтобы скрасить праздник. Все надеются, что в Новом году начнут жить по-новому: изменят привычки и уже, наконец, начнут следить за своим здоровьем. Болезнь, действительно, может привести к изменению приоритетов в жизни: после нее можно перезагрузиться и радикально все поменять.

В том году, я работала всю новогоднюю ночь. У нас тогда лежали два тяжелых пациента, Их состояние было нестабильным, и мы не отходили от них ни на минуту.

"ВСЕ ПОПРАВИМО, ПОКА ЧЕЛОВЕК ЖИВ"

- Так вот, один из них был мужчина 45 лет. Он лежал и дышал через ИВЛ. Помню, как с сожалением рассказывал, что с женой они так и не завели детей, пока были молодые, а теперь уже поздно. Я еще тогда сказала ему, что все поправимо, пока человек жив. Поэтому ему нужно не сожалеть о своих поступках, а искать способ все исправить, когда он выздоровеет. К счастью, к 4 января сначала один пациент, а потом и второй восстановились.

Знаете, я не беспокоюсь, что приходится Новогоднюю ночь проводить в больнице. Так я смогу помочь людям, а отдохнуть можно в любой день, также как и посидеть с семьей. Зато я знаю, какое желание загадаю под бой курантов: чтобы к следующему Новому году коронавирус исчез и все россияне смогли спокойно отмечать этот семейный праздник.

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