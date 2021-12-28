Упиваться за столом, а потом чиститься от токсинов - это так по-русски: Ростовский фармацевт рассказала, с чем приходят покупатели в Новый год и после него

Лекарства от похмелья и для борьбы с последствиями переедания накануне Нового года особенно популярны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год — это прекрасная пора празднования и застольных посиделок, когда еда и алкоголь - верные спутники пиршества. Правда, после таких отмечаний, для некоторых аптека становится такой же традицией как «Оливье» или гусь с яблоками.

Ростовский фармацевт рассказала «КП - Ростов-на-Дону», какие лекарства чаще всего покупают горожане в дни новогодних каникул.

ЧУДО-СРЕДСТВО ОТ ВСЕХ ПОСЛЕДСТВИЙ

- Когда я шла в фармацевты, то хотела помогать людям, а попала в жесткий структурированный бизнес, - говорит Ирина, которая вот уже несколько лет трудится в этой отрасли. - Аптеки сейчас - это реклама, контракты с врачами, акции и, в последнюю очередь, лечение болезней. Нас, провизоров, вообще не отличают от продавцов. А какая разница? Мы также считаем деньги, предлагаем БАДЫ и витамины по акции, как и в соседнем супермаркете.

К Новому году аптеки закупают большие партии «лекарств от похмелья». Обычный аспирин в сочетании с витамином С или лимонной кислотой, превращается в «чудо-средство» от всех последствий алкогольного опьянения, поэтому люди уже не боятся выпить лишнего - просто закупают нужные снадобья впрок. На самом деле эти препараты немного снижают головную боль, давая мнимую надежду, что можно продолжать праздновать дальше. Вот только токсины в организме остаются и копятся.

С декабрьской получки ростовчане делают большую закупку лекарств, которые "съедят" за новогодние каникулы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НА СТО ТЫСЯЧ ЛЕКАРСТВА В ДЕНЬ

- Даже несмотря на ковид, выручка зимой превышает средние показания по продажам примерно в 2-3 раза. Наш небольшой аптечный пункт в среднем приносит 100 -110 тысяч рублей за смену. Люди заходят за продуктами и попутно заглядывают к нам. Обычно жители празднуют одинаково, поэтому представляют с чем им придется столкнуться.

А вот препараты для нормализации пищеварения горожане берут заранее. В праздники люди много едят, поэтому предпочитают проглотить одну-две таблетки и дальше продолжать «пиршество живота». Меня очень удивляет, когда врачи дают советы, какие лекарства нужно выпить «до» и «после» переедания. Я понимаю, в союзе был дефицит продукции, и люди ели «раз в году" как в последний раз, но сейчас же на полках есть все - зачем такие жертвы?

Еще активно покупают таблетки для снижения аппетита. Но, если они не останавливают от поглощения салатов и закусок, тогда на помощь идут различные добавки для очищения.

ПИК ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ

- А вот с алкоголем все сложнее: именно с его употреблением связана часть неприятных последствий. Недавно заходила покупательница и говорит: «У меня аллергия на алкоголь, я вся пятнами красными покрываюсь. Какое лекарство лучше всего использовать после распития, чтобы скрыть аллергию?»

Вообще Новый год — это пик посещений аллергиков. Люди часто ходят по гостям и на волне всеобщего веселья и алкогольного экстаза забывают на время про свои недуги, поэтому едят и пьют все без разбора. В эти моменты обостряется аллергия и приходится в панике бежать в аптеку за препаратами. Опять же в праздники внимание родителей за детьми притупляется, ребенок может втайне съесть пару пакетов мандаринов или гору шоколадных конфет, которые явно отразятся на его лице.

После праздников покупатели ищут таблетки попроще и подешевле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВСЕ ХОТЯТ ВЫПИТЬ

- Эпилептики, астматики, язвенники, люди со слабым желудком и нервами - все хотят немножко спиртного, а иногда, как я его называю «смертного», от чего приходится вызывать «скорую» или рыться в аптечке.

Людям важно помнить одну простую вещь: есть болезни, которые остаются на всю жизнь. Вот ипотеку погасить можно, а например, эпилепсия будет с человеком всегда. Она может десятками лет не проявляться и напомнить о себе в самый неподходящий момент.

Помню, в том году, ко мне пришел мужчина, весь дергается. Я думала, что ненормальный. А у него припадок начинался. Дала ему лекарств, еще лимона выдавила полстакана, который пылился в холодильнике, бедолага посидел немного на стуле и все прошло. Самое интересное: он знал, что у него эпилепсия, просто припадков не было лет пять. Понадеявшись на чудо, мужчина выпил крепкого алкоголя, отчего началась реакция организма. Случись припадок у него на улице, наверное, помер бы: ну, кто захочет подходить к дергающемуся на земле выпившему мужчине.

АПТЕЧКА ДЛЯ ТУРИСТОВ

- Сейчас народ постепенно выходит из квартирных посиделок, предпочитая проводить Новый год в теплых странах. Чтобы потом не общаться с аптекарем на языке жестов, люди покупают лекарства в России и спокойно летят на курорты. Так удобнее и дешевле. Берут активированный уголь, жаропонижающие, обезболивающие, лекарства от отравления, зеленку, пластыри и бинты. Также плюс таких покупок заключается в том, что за бугром, большинство лекарств имеют у себя в составе различные обезболивающие. Таблетки у них красивые, а лечиться ими долго. Снимают препараты в основном симптомы, а основного лекарственного вещества в составе совсем мало.

Иногда будущие туристы интересуются: есть ли в аптеке лекарства от малярии, лихорадки и других экзотических болезней. Но такими препаратами запасаться нет смысла. Во-первых, они будут в 10 раз дороже, чем в той стране, где бушуют такие заболевания. А, во-вторых, от самых распространенных вирусов и инфекций эффективнее сделать прививку.

Перед праздниками за смену аптека может выручить больше сотни тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОМУ НАСТОЙКИ, А КОМУ - ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ

- До Нового года все ходят с крупной наличкой: у всех зарплаты, отпускные, премии, поэтому все закупается с запасом. После праздников появляются горожане с мелочью, которые долго выбирают «что-нибудь от головы подешевле».

Еще хорошо идут различные абсорбирующие вещества, чтобы избавиться от токсинов. Убиваться пару дней на застолье, а потом очищать организм и садиться на диету - это так по-русски. Еще хорошо заходят за тестами на беременность. У некоторых женщин начинаются проблемы со здоровьем, и они беспокоятся, что это последствия незапланированной беременности.

После Нового года заходят наркоманы и алкоголики, но их в последнее время стало меньше в этот период. Они готовятся более основательно: начинают скупаться уже в декабре. Наркоманы бывают «классические» - они покупают шприцы и новокаин в ампулах. Продвинутые заходят за пипетками, глазными каплями, а иногда даже предъявляют «бабушкины рецепты», чтобы купить таблетки с сильнодействующими веществами. Алкоголики же просят настойки, но их сейчас продают совсем в маленькой таре, так что особо не разгуляешься.

Вместо PS: - Признаюсь честно, в Новый год работать страшно. Многие в эти дни не только веселятся, но и страдают от одиночества, гнева и неприязни. Под действием спиртного или наркотиков они готовы поквитаться даже с аптекой, поэтому нам даже дают охранника на праздничные дни. Но лично мне хотелось бы, чтобы в Новый год было больше добрых дел, а не горожан, которые мучаются от переедания, алкогольной интоксикации и одиночества.

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Зачастую при первых симптомах болезни человек как можно скорее бежит в аптеку. Доверяя мнению фармацевта, он скупает «все самое необходимое», только бы не идти к врачу. Антивирусные, антибиотики, таблетки от кашля, маски, антисептики – все это и многое другое уходит с аптечных полок за считанные дни. Кто-то готов выложить кругленькую сумму за импортные препараты, а кто-то доверяет лишь российским аналогам по привлекательной цене (подробности)