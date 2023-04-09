«Нету тела – нету дела!»: как удалось раскрыть похищение банкира, за которого требовали 77 млн рублей

Тело похищенного банкира так и не удалось найти, но преступники уже сидят. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Нету тела – нету дела!», – заявили однажды ростовскому следователю Дарье Мироновой четверо подозреваемых в громком убийстве. Вот только подполковник юстиции по крупицам собрала доказательства их вины, и преступники отправились в Магадан.

"УЗНАЛИ ЕГО ПОЧЕРК"

- Дело было еще в 2011 году, - вспоминает в эфире программы " Люди в погонах" на радио "КП-Ростов-на-Дону" (89,8FM) Дарья Сергеевна , ныне - заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел, руководитель второго следственного отделения по расследованию преступлений прошлых лет СУ СК России по Ростовской области.

Тогда прямо из своего дома был похищен сын крупного ростовского фермера, являвшийся к тому же директором филиала банка.

Похитители прислали сообщение родным: «Платите 77 миллионов, и вернем вам его. Нет – убьем!» Даже указали, где лежит пластиковая бутылка с письмом, написанным самим похищенным и его фотографиями.

Родные действительно узнали его почерк. Обратились в правоохранительные органы. Началась спецоперация.

- Похитителям сообщили, что согласны на их условия, - продолжает собеседница. - Но что-то спугнуло злодеев. За деньгами к железнодорожным путям никто из них так и не пришел. Долгое время ничего не было известно и о судьбе похищенного человека.

ВЫШЛИ НА СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ГОД

Лишь спустя год - в 2012-м - похитители вновь вышли на связь. Сказали, что отдадут родственникам мужчину за шесть миллионов. А если нет – убьют. И в доказательство сказали, где лежит упрятанный в пластиковую бутылку... фрагмент его отрезанной стопы. Похитителей задержали.

- Они были уверены, что улик против них нет и быть уже не может, - констатирует Дарья Миронова. - Труп похищенного директора мы так и не нашли. Но было установлено: убили его еще тогда, в 2011-м, когда не пришли за деньгами. Оказалось, что сообщники переругались между собой: рисковать - боялись, а деньги получить очень хотели, да и что делать дальше с похищенным – не знали. В общем, убили, а потом закопали. Спустя год раскопали труп, отрезали часть стопы, а потом перепрятали тело в другое место.

В итоге, специалисты провели исследования почвы на месте первого захоронения, анализ телефонных звонков и отправленных сообщений. И последние четко указывали, что все они сделаны из дома одного из «четверки». Было доказано, что снимки связанного пленника делал другой подельник.

Известно, что получив немалые сроки, преступники отправились отбывать наказание в Магадан.

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